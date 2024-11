Kliczko nie wytrzymał, jak to usłyszał. Słowa poszły w świat

19 listopada 2024 r. minęło tysiąc dni od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. "Dziś mija 1000 dni od rozpoczęcia rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Stanowisko Polski od pierwszego dnia wojny jest stałe i niezmienne. Niepodległa i suwerenna Ukraina musi zwyciężyć" - pisał prezydent Andrzej Duda na portalu X.

Ustępujący prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na wykorzystywanie pocisków dalekiego zasięgu. Ukraina wystrzeliła pociski rakietowe w głąb terytorium Rosji i trafiła m.in. w magazyn amunicji w regionie Brańsk. "The Wall Street Journal" informował, że Ukraina ma teraz wystrzelić pociski w obwód rostowski. "Znajdują się tam bowiem co najmniej cztery lotniska wojskowe będące strategicznym punktem pod względem transportu żołnierzy na front we wschodniej części Ukrainy" - czytamy w gazeta.pl.

Taka decyzja Bidena miała związek z rozmieszczeniem przez Rosję wojsk z Korei Północnej na linii frontu w rejonie Kurska.

Rogan mówi o decyzji Bidena. "O krok od trzeciej wojny światowej"

W najnowszym odcinku podcastu "The Joe Rogan Experience" pojawił się wątek najnowszych działań Stanów Zjednoczonych i trwającej wojny w Ukrainie. - Jak można podejmować takie decyzje, gdy zbliżasz się do końca swojej kadencji? Ludzie są gotowi na twoje odejście. Należy wstrzymać się z poważnymi decyzjami, które mogą wywołać trzecią wojnę światową. Zełenski twierdzi, że Putin się boi. Zapomnij o tym, człowieku. Jesteście o krok od trzeciej wojny - powiedział Rogan.

- Wybraliśmy Donalda Trumpa, a jego planem jest położenie kresu całemu temu chaosowi na świecie i miejmy nadzieję, że uda mu się to osiągnąć. Być może Ukraina powinna rozważyć negocjacje, zamiast intensyfikować działania, może to byłby pozytywny krok - dodał Rogan.

Kliczko odpowiada Roganowi. "Powtarzasz rosyjską propagandę"

Teraz do słów Rogana w podcaście odniósł się Władimir Kliczko. Były pięściarz dał jasno do zrozumienia, że nie zgadza się z jego opinią. - Joe, słuchałem Twojego ostatniego odcinka podcastu. Wysyłam ci to wideo, by dać ci znać, że się nie zgadzam. Mówisz o amerykańskiej broni, która została wysłana do Ukrainy i która ma wywołać trzecią wojnę światową. Powtarzasz teraz rosyjską propagandę. Rosja Putina ma problemy, więc w ten sposób chce wystraszyć was i osoby takie, jak ty. Jego zdaniem wojna miała trwać trzy dni, a trwa już trzy lata. Wszystko dzięki poświęceniu ukraińskich żołnierzy - rozpoczął.

- Więc używasz jedynej broni, której używa Putin - propagandy. Ta broń naprawdę osłabia naszą demokrację. Rosja Putina chciała zniszczyć Ukrainę po cichu, chciała, by Stany Zjednoczone były cicho. Wielka Ameryka to nie Ameryka, która porzuca kraje broniące wolności swoim życiem. Mówiąc krótko, widzisz, że mamy kilka punktów, w których się różnimy. Jeśli zaprosisz mnie do swojego podcastu, może o tym podyskutujemy jak mężczyźni? - dodał Kliczko.