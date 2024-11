Związał się z siostrzenicą byłej żony. Zrobiło się głośno o tym, co planuje

Niecałe 50 milionów euro - taką wartość rynkową w 2014 roku osiągnął Givanildo Vieira de Souza, znany jako Hulk. Początki kariery Brazylijczyka były dosyć nietypowe. W młodym wieku trafił do kilku japońskich klubów, skąd w 2008 roku wykupiło go FC Porto, płacąc aż 19 milionów euro. To właśnie w Portugalii Hulk zyskał międzynarodową sławę. Po czterech latach zamiast transferu do hiszpańskiego czy angielskiego giganta wybrał... pieniądze.

Wielki skandal w Brazylii. Z kim Hulk weźmie drugi ślub?

W 2012 roku 49-krotny reprezentant Brazylii trafił do Zenitu Petersburgu. Przez cztery sezony korzystał z lukratywnego kontraktu, który zapewnili mu rosyjscy oligarchowie. Po kolejnych czterech latach znów wybrał zaskakujący kierunek. 56 milionów euro wyłożył na niego chiński Shanghai Port. Trzeba przyznać, że kariera Hulka była naprawdę oryginalna.

Obecnie 38-letni Brazylijczyk występuje w Atletico Mineiro, gdzie trafił trzy lata temu. Jego nazwisko nadal jest bardzo gorące w mediach. Nie chodzi jednak kolejne spektakularne bramki, a skandale obyczajowe. Niedawno Hulk przekazał, że w przyszłym miesiącu znów weźmie ślub. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, kim jest partnerka brazylijskiego gwiazdora.

A jest nią... siostrzenica jego byłej żony. Hulk żył w małżeństwie z Iran Angelo przez 12 lat. Ich związek rozpadł się, ponieważ piłkarz zaczął romansować właśnie z siostrzenicą Iran, czyli Camilą Angelo. Ostatecznie doszło do rozwodu. Obie kobiety są do siebie niezwykle podobne. Brazylijczyk jest w głębszej relacji z siostrzenicą byłej żony od czterech lat. W tym czasie Camila - młodsza o dwa lata od Iran - urodziła byłemu zawodnikowi Porto dziecko. Teraz jego przyszła żona znów jest w ciąży.

Będzie to piąte dziecko Hulka. Wcześniej trójkę potomków dała mu Iran Angelo. Niektórzy fani niezbyt przychylnie patrzą na miłosne podboje byłego reprezentanta Brazylii, który związał się z bliskim członkiem rodziny byłej małżonki. Co ciekawe, Hulk i Camila Angela zawarli cywilne małżeństwo. Teraz przyszedł na ślub kościelny.

W międzyczasie 38-latek nadal świetnie radzi sobie na boisku. W tym sezonie rozegrał łącznie 49 spotkań, w których strzelił aż 19 bramek i zanotował 11 asyst.