Mr. Beast zakpił z Cristiano Ronaldo. Natychmiastowa reakcja

Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Portugalczyk ma na swoim koncie m.in. pięć Złotych Piłek, tyle samo tytułów Ligi Mistrzów, mistrzostwo Europy, a ponadto gigantyczną liczbę pucharów zdobytych zarówno w Sportingu, jak i Manchesterze United, Realu Madryt oraz Juventusie. Sam zainteresowany wie jednak, że jego kariera zbliża się do końca, dlatego postanowił niedawno otworzyć kolejny biznes. Pod koniec sierpnia ogłosił, że zaczyna działalność na platformie YouTube.

Mr. Beast zakpił z Cristiano Ronaldo. Wszystko się nagrało. "Zaraz umrzesz"

Informacja wywołała prawdziwy szał wśród kibiców, a po paru godzinach kanał przekroczył już 2,5 mln subskrybentów. Następnego dnia było już ponad 15 mln, a Cristiano zaczął zarabiać gigantyczne pieniądze. Niedawno ogłosił, że kolejny gość, którego zaprosi na kanapę, sprawi, że odcinek "rozbije internet". Wielu fanów myślało, że chodzi o odwiecznego rywala piłkarza Leo Messiego. Jak się okazało, bohaterem został najpopularniejszy YouTuber Mr Beast.

Podczas nagrania doszło do groteskowej sceny, gdy twórca dowiedział się, ile Ronaldo ma lat. Był mocno zaskoczony tym, że wciąż jest w stanie grać jeszcze zawodowo w piłkę. - Mam 39 lat, za parę miesięcy będę świętował 40. urodziny - oznajmił. Błyskawicznie na to zareagował YouTuber. - Prawie 40 lat? Zaraz umrzesz, jak to jest - wypalił, po czym wybuchnął śmiechem. Podobnie zareagował również zawodnik Al-Nassr, który zaznaczył, że "będzie żył do 100. roku życia". - Chcę tylko, żebyś wiedział - przyznał.

Tuż po tym wyznał, że ma bardzo długą karierę. - Większość piłkarzy przechodzi na emeryturę w wieku 33,34 bądź 36 lat. - wyjaśnił. Oczywiście, duża w tym zasługa mądrego treningu, regeneracji oraz diety. Ta jest specjalnie przygotowana przez wieloletniego szefa kuchni Giorgio Barone, który ujawnił, że dieta Portugalczyka opiera się głównie na naturalnej i organicznej żywności.

Niedługo wcześniej Portugalczyk postanowił za to zadać twórcy wymowne pytanie. - Myślisz, że cię pokonam? - zapytał, odnosząc się do liczby subskrybentów na platformie YouTube. Mr. Beast na chwilę zamilkł, co wywołało rozbawienie piłkarza. - Nie - odparł wymownie, nie wierząc zbytnio, że uda mu się pozostać najpopularniejszym YouTuberem. Aktualnie ma 331 mln subskrybentów, podczas gdy Ronaldo już 68 mln.

Kontrakt Ronaldo z Al-Nassr wygasa z końcem czerwca, natomiast wciąż nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Ostatnio w sieci pojawiły się jednak spekulacje, że może dojść do "wstrząsającej światem operacji transferowej Fenerbahce". Wielu myśli, że Jose Mourinho planuje sprowadzić właśnie Portugalczyka.