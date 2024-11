Stało się! Nitras dopiął swego. PZPN odczuje to pierwszy

Przeciwko nowelizacji ustawy o sporcie zagłosowało tylko 22 posłów. Aż 178 wstrzymało się od głosu - wszyscy z PiS. Zadowolenia z przegłosowania projektu nie ukrywał minister Sławomir Nitras. - Dzięki tej ustawie sportowcy pierwszy raz będą mieli wpływ na to, kto rządzi polskimi związkami sportowymi. Ta ustawa daje sportowcom prawo do głosowania nad władzami związków sportowych - podkreślił, cytowany przez rządowy portal gov.pl.

Sportowcy będą mieli wpływ na związki. Kobiety pojawią się w federacjach. Wielkie zmiany w ustawie o sporcie

O co chodzi? To jedna z najważniejszych zmian proponowanych w nowelizacji. Teraz w zarządach polskich związków sportowych będzie musiał znaleźć się przedstawiciel zawodników drużyny narodowej danego związku. To oznacza, że np. piłkarze reprezentacji Polski za jakiś czas - w teorii - będą mieli bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane na najwyższym szczeblu.

W zarządach dojdzie do większej liczby zmian. W środowisku zazwyczaj zdominowanym przez mężczyzn pojawią się kobiety. Ten cel ustawodawca osiągnie poprzez zagwarantowanie, że w związkach mających od dwóch do pięciu członków zarządu musi być przynajmniej jedna osoba każdej płci. W większych federacjach ma być to przynajmniej 30 procent. Ta sama zasada ma obowiązywać w związkowych organach kontroli wewnętrznej.

Skorzystają też sportsmenki. Większe wsparcie otrzymają kobiety w ciąży - z 6 do 12 miesięcy wydłuży się okres pobierania stypendium sportowego po porodzie przez członkinie drużyn narodowych. Zwiększy się też kwota stypendium pobierana podczas ciąży.

Ministerstwo Sportu chce również wymusić na związkach sportowych zmiany dotyczące przemocy oraz dyskryminacji. Zbyt często podobne sprawy są zamiatane pod dywan - uwagę na to w kontekście ataków na sędziów zwracał m.in. były arbiter piłkarski Rafał Rostkowski.

Ustawa ma też na celu zachęcenie sportowców do dalszej edukacji. Minister sportu będzie mógł przyznać dodatek sportowcom, którzy pójdą na studia. Jednorazową "premię" - w wysokości dwukrotności stypendium - będą mogli uzyskać ci sportowcy, którzy zdadzą maturę.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowelizacja wejdzie w życie już 1 stycznia. Jak poinformował dziennikarz Mateusz Miga, federacje będą miały pół roku na zmianę statutów i wprowadzenie zmian w życie. W teorii najszybciej nowe prawo odczuje PZPN - wybory w tym związku mają odbyć się w sierpniu. W praktyce? Może być różnie. Na łamach TVP Sport dziennikarz stwierdził, że z powodu planowanych zmian Cezary Kulesza może je przełożyć na wcześniejszy termin.