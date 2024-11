Kliczko ogłosił to całemu światu. Szczere słowa o sytuacji w Ukrainie

- Zatrzymać wojnę - apelował Władimir Kliczko niedługo po tym, jak Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Jednak reżim Władimira Putina ani myśli ustąpić, przez co konflikt ciągnie się już od dawna. We wtorek wypada już 1000. dzień, w związku z czym były mistrz świata zabrał głos w mediach społecznościowych. "Wytrwałość pokonuje talent, a nawet drugą co do wielkości armię na świecie" - ogłosił.

