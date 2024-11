Sędzia przekroczył granice dobrego smaku. Natychmiastowa kara. "Przepraszam"

Futbol to w Australii jeden z najpopularniejszych sportów - więcej ludzi śledzi tylko krykiet. W dodatku nie ma problemu, z którym ostatnio próbują walczyć rządzący w innych federacjach sportowych. Widownia futbolu australijskiego od lat rośnie.

Skandal w Australii. Sędzia zszokował działaczy. Przebrał się za terrorystę

Nie dziwi więc, że sporym echem odbił się najnowszy skandal z udziałem jednego z sędziów. Leigh Haussen - arbiter Australian Football League od 2017 roku - wziął udział w imprezie kostiumowej, którą sędziowie zorganizowali z okazji zakończenia sezonu w jednej z restauracji w Melbourne. Motyw przewodni? Postacie z początku XXI wieku.

Haussen przebrał się więc za... Osamę bin Ladena. To były przywódca Al-Ka'idy, organizacji odpowiedzialnej m.in. za atak na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Osama bin Laden został zabity przez amerykańskich komandosów w maju 2011 roku.

Strój nie spodobał się działaczom AFL. W poniedziałek 4 listopada Haussen został ukarany przez ligę karą zawieszenia.

W oświadczeniu AFL czytamy, że kostium był "nieodpowiedni, obraźliwy i w złym guście". Za karę arbiter nie poprowadzi żadnego meczu w pierwszej kolejce następnego sezonu. Jednocześnie AFL zwraca uwagę, że sędzia przebrał się dopiero na miejscu i maskę z wizerunkiem Osamy bin Ladena nosił przez krótki czas.

"Przepraszam. Popełniłem błąd. Nigdy nie chciałem nikogo urazić" - przekazał w swoim oświadczeniu sędzia Haussen.

Nie trzeba jednak śledzić australijskiego futbolu, żeby usłyszeć o sędziach, którzy mają problem z odpowiednim zachowaniem poza boiskiem. Polscy arbitrzy piłkarscy - Bartosz Frankowski i Tomasz Musiał - dopiero co zostali surowo ukarani przez UEFA. Sędziowie przed sierpniowym meczem eliminacji do Ligi Mistrzów... zostali zatrzymani za próbę kradzieży znaku drogowego i trafili do izby wytrzeźwień.

Kolejny sezon ligi futbolu australijskiego rozpocznie się w marcu 2025 roku.