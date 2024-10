Nowy rekord! Niebywały karp złowiony w Polsce. Jego waga przekracza ludzkie pojęcie

Zeszłoroczny rekord Polski w wadze karpia złowionego na wędkę przeszedł już do historii. Nowym rekordzistą w naszym kraju został Karol Chojecki, który złowił blisko 40-kilogramowego karpia na Jeziorze Miłoszewskim. To rekord pobity o 1,8 kg. "We dwójkę pozamiatali świat karpiowy w Polsce... Serdeczne gratulacje. Karp gigant i to nie jest pełnołuski" - pisze oficjalny profil Jeziora Miłoszewskiego.

