Mike Tyson chciał kupić gołębie pod Łomżą. Tak było naprawdę

Miłość Mike'a Tysona (50-6, 44 KO) do gołębi jest znana od lat. Legendarny pięściarz od dziecka przejawiał słabość do tych ptaków, które były dla niego ucieczką od trudnej codzienności w dzielnicy Brownsville w nowojorskim Brooklynie. Pasja do gołębi przetrwała próbę lat, a Tyson w celu ich zakupu trafił nawet do Polski! A konkretnie do znajdującej się pod Łomżą wsi Piątnica, gdzie zjawił się w listopadzie 2023 roku.

- Dałem stosowne ogłoszenie w internecie o sprzedaży 100 sztuk "siwych murzynów" po 10 zł za sztukę. Odezwał się detektyw z Warszawy i poinformował, że osoba światowej sławy chciałaby te gołąbki kupić [...] Po 2 tygodniach zadzwonił detektyw i poinformował, że w niedzielę przylecą goście z Ameryki i prosto z lotniska przyjadą do mnie. Pomyślałem, że to może Tyson, ale od razu stwierdziłem, że to chyba niemożliwe - mówił o całej sytuacji Wiesław Stankiewicz, który miał sprzedać Tysonowi gołębie.

Mike Tyson przedstawił kulisy zakupu gołębi w Polsce

Niemal rok później Mike Tyson na swoim kanale na platformie YouTube opublikował wideo przedstawiające kulisy całej transakcji i twardych negocjacji. - Człowieku, jestem szczęśliwy. Jestem tak bardzo szczęśliwy, że nie wiem, co zrobić - mówił uszczęśliwiony Tyson w samochodzie. Dalej panowie uzgodnili, że muszą pojechać do sklepu po papier.

- Kupiłem właśnie 140 ptaków. 50 samic, 50 samców i 40 gołębi Budapesztów. Moi przyjaciele je pokochają - dodał. Trzeba zaznaczyć, że tych pierwszych kilkanaście sekund filmu wydaje się dziać już po zakończonej transakcji, gdyż przedstawione później wydarzenia mogą sugerować, że do niej nie doszło.

W filmie widzimy bardzo ciepłe przywitanie Tysona ze Stankiewiczem, sytuacje, gdy pięściarz ogląda gołębnik oraz obserwuje ptaki w locie. Wszystko wydaje się przebiegać w jak najlepszym porządku, aż dochodzi do kwestii zapłaty. Okazuje się, że gołębie nazywane "sroczkami" [od białych ogonów i skrzydeł oraz czarnego tułowia i głowy - przyp. red] kosztują nieco więcej, bo 25 złotych za sztukę. To dawało 2500 złotych za 50 samców i 50 samic. Jednak w ogłoszeniu podana cena była inna, co zirytowało Tysona.

- Dalej, człowieku. To są takie same ptaki. Jak jeden może być droższy od drugiego? To tylko różne kolory - mówił zdziwiony. - Powiedz mu to: to takie same ptaki, mają tylko różne kolory. Jak mogą kosztować więcej? Ponieważ mają inny kolor? Powiedz, że jestem przygotowany zapłacić za czarne, ale nie powiedział, że one będą kosztować więcej - podkreślał. W dalszej części nagrania wyjaśniło się, że cena w ogłoszeniu dotyczyła niebieskich gołębi, a czarne są nieco droższe. - Ale on nam tego nie powiedział. My powiedzieliśmy o czarnych - grzmiał "Żelazny Mike".

- Słuchaj, kupuję 100 ptaków. Nie może mi ich sprzedać za taką cenę? Nikt nie kupi od niego 100 ptaków. Kto tu przyjedzie, żeby kupić 100 ptaków? [...] Powiedz mu, że idę. Powiedz mu, że to mój błąd, że tu przyjechałem. Mamy innego gościa? Przepraszam. Popełniłem błąd. Przybyłem w złe miejsce - mówił.

- Odpuści całą tę kasę dla paru dolców? Nie jest mądry. Ale w porządku. Jestem szczęśliwy, że je zobaczyłem - podsumował. To mogłoby sugerować, że do całej transakcji nie doszło, ale wydaje się, że to tylko taki zabieg. Trudno sobie wyobrazić, żeby Tyson przyleciał do Polski i odpuścił zakup gołębi z powodu kilkuset złotych. Zwłaszcza że na początku filmu widać jak wyjeżdża z podwórka handlarza uradowany.

Mike Tyson był jednym z najlepszych, ale i najbardziej kontrowersyjnych pięściarzy w historii zawodowego boksu. Niezmiennie pozostaje najmłodszym mistrzem świata w historii wagi ciężkiej. Po tytuł w królewskiej kategorii wagowej sięgnął 22 listopada 1986 roku znokautował w drugiej rundzie Trevora Berbicka (49-11-1, 33 KO). Miał wtedy 20 lat, 4 miesiące i 22 dni.