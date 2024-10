Historyczny wyczyn Polki w Himalajach. Nawet Rutkiewicz tego nie zrobiła

Dorota Rasińska-Samoćko kilka lat temu zaplanowała sobie realizację projektu „Podwójna Korona", zakładającego wejście na czternaście ośmiotysięczników w Himalajach i Karakorum oraz na dziewięć wierzchołków Korony Ziemi.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy możemy się obejść w górach bez zbiorników?

Wielki wyczyn Doroty Rasińskiej-Samoćko

Dorota Rasińska-Samoćko dokonała tego 9 października tego roku. W efekcie została pierwszą kobietą z Polski, której udało się zdobyć wszystkie szczyty aż czternastu ośmiotysięczników. Wcześniej dokonało tego trzech Polaków: Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki i Piotr Pustelnik. Pierwszym człowiekiem, któremu się to udało, był Włoch Reinhold Messner. Natomiast drugim był właśnie Jerzy Kukuczka.

- Dorota Rasińska-Samoćko pierwszą Polką z Koroną Himalajów i Karakorum! Dorota wspięła się na Sziszapangmę w zespole z Szerpą oraz używała tlenu z butli - czytamy na wspinanie.pl na portalu X.

Przypomnijmy, że Dorota Rasińska-Samoćko w lipcu 2022 roku została trzecią Polką w historii, której udało się stanąć na drugim co do wysokości szczycie świata - K2, znajdującym się na granicy Chin i Pakistanu. Wcześniej dokonały tego Wanda Rutkiewicz (1986 rok) oraz Monika Witkowska (2022).

Ze szczytów Korony Ziemi Polka zdobyła: Kościuszki (Australia i Oceania w 2017 roku), Kilimandżaro (Afryka, 2019), Mount Vinson (Antarktyda, 2019), Aconcagua (Ameryka Południowa, 2020), Mont Blanc (Europa, 2020), Mount Everest (Azja, 2021) oraz Denali (Ameryka Północna, 2023).

- Upór, wielka motywacja i konsekwencja w dążeniu do wybranego celu - tych cech nie można odmówić byłej dyplomatce, a potem wyśmienitej himalaistce, która była w stanie w niespełna 3 lata zrealizować to, co niektórym wielkim himalaistom zajmowało kilkanaście lat. To dlatego wśród nepalskich Szerpów miała ksywkę "Speedy Lady". To prawda, była szybka, i to nie tylko na podejściach górskich, ale przede wszystkim w organizacji i realizacji kolejnych wypraw - pisze "Rmf24".

Rasińska-Samoćko korzystała z usług agencji Seven Summit Treks, która na szczyt wyprowadziła 14 klientów (wspinali się ze wspomaganiem tlenem z butli) i 15 Szerpów.

Rasińska-Samoćko jest również autorką książki: „Moja Azja. Dora na szlaku".

14 ośmiotysięczników zdobytych przez Rasińską-Samoćko: