Polski mistrz mówi wprost: To wykańcza zresztą nie tylko mnie

Dawid Tomala, czyli mistrz olimpijski w chodzie sportowym na 50 km z Tokio, nie wystartował na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. 35-latek nie uzyskał olimpijskiego minimum na 20 km, które zostało ustalone na 1:20.10. W tym roku najlepszym wynikiem Tomali było zaś 1:28.01.

REKLAMA

Zobacz wideo 3-metrowa fala powodziowa przeszła przez ośrodek. "Wszystko zostało wypchnięte"

Jeszcze niedawno sporo wskazywało na to, że brak kwalifikacji olimpijskiej będzie niósł za sobą kolejne konsekwencje. Tomala nie wykluczał bowiem zakończenia kariery. Teraz mistrz olimpijski udzielił wywiadu portalowi sportowefakty.wp.pl, w którym opowiedział o swojej bieżącej sytuacji.

- To trudny temat, bo motywacja wciąż jest, ale chciałbym, by była większa. Moim problemem są niejasne zasady kwalifikacji na kluczowe imprezy jak igrzyska, mistrzostwa świata i Europy. Gdy nie będzie to jasno określone przed sezonem, to nie wiem, czy będę dalej trenował. Po prostu to chyba nie będzie miało sensu. Nie poświęcę kolejnych czterech lat, by tuż przed igrzyskami usłyszeć "nie jedziesz" - powiedział Tomala.

Tomala zakończy karierę?

- Zakładam, że w kolejnych latach nie będę wyjeżdżał na żadne zagraniczne obozy, a całe przygotowania będę realizował w domu. Po pierwsze dlatego, że nie będę miał pieniędzy. Po drugie, najprawdopodobniej będę musiał wrócić do normalnej pracy i łączyć to z treningami. To będzie ryzykowne, bo chodzenie po śniegu i lodzie będzie narażało mnie na kontuzje, ale nie będę miał raczej innej opcji - dodał Tomala, który jednocześnie przyznał, że zakończenie kariery wciąż jest realną możliwością.

- Mam bardzo dużo pomysłów. W Katowicach funkcjonuje moje studio Premium EMS, gdzie zajmujemy się elektrostymulacją mięśni skierowaną do sportowców, amatorów, ale także ludzi po urazach, którzy wracają do sprawności. Do tej pory byłem tylko właścicielem, ale być może wkrótce zostanę tam także trenerem i postaram się rozwinąć firmę - powiedział.

- Chodzi mi też po głowie, by mocniej zaangażować się w wojsko. Mógłbym skończyć studia oficerskie i iść w tę stronę. Cały czas prowadzę różne negocjacje i wpadam na różne pomysły. Chciałbym realizować się w sporcie, ale nie będę poświęcał kolejnych czterech lat życia bez pewności, co wydarzy się w przyszłość. To wykańcza zresztą nie tylko mnie - dodał.