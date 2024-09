Burza po wpisie Lewandowskiej. Przekroczyła granicę? "Trochę pokory"

Od ponad dwóch lat Anna Lewandowska wraz z mężem Robertem Lewandowskim oraz dziećmi mieszkają w Hiszpanii, gdzie czują się świetnie. Przeprowadzka do tego kraju wpłynęła bardzo pozytywnie na trenerkę fitness, której życie nabrało tempa. 36-latka organizuje tam obozy treningowe i chętnie zwiedza zakątki Katalonii. - Doceniamy to, co mamy. Wychodzimy rano z dziećmi, kupujemy kawę, spacerujemy po plaży i w wolnych chwilach spotykamy się ze znajomymi - mówiła Lewandowska kilka lat temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Burza po wpisie Lewandowskiej. "Trochę pokory"

Ostatnio Lewandowska przyleciała do Polski, by wziąć udział w imprezie magazynu "Vogue", czym pochwaliła się na Instagramie. Żona kapitana reprezentacji Polski zaprezentowała się w kreacji swojej ulubionej projektantki, czyli Magdy Butrym. Ubrała się w biały damski garnitur oraz czarną koszulkę. Całość dopełniała czarna torebka.

Wpis Lewandowskiej spotkał się z mieszanym odbiorem. Część fanów zachwycała się jej stylizacją, ale byli też tacy, co w obliczu trwającej walki z powodzią w Polsce nie zostawili na niej suchej nitki. "Aniu Polska potrzebuje waszej pomocy, a nie fikołków I pokazów", "No naprawdę słabe to akurat teraz, można sobie darować na kilka dni, ale co zrobić, aby się hajs zgadzał i lajki były. Z Pani pozycją można by było zrobić więcej", "Trochę pokory. Polska tonie, a Ty się bawisz" - czytamy.

Lewandowska odpowiada internautom

Chwilę później Lewandowska odpowiedziała na InstaStories na negatywne komentarze. "W Warszawie sucho i bezpiecznie. Dziś jestem w Polsce na evencie, choć nie ukrywam, że ciężko uczestniczyć w wyjściach, kiedy na południu Polski trwa walka z żywiołem. Nie jest to nikomu obojętne. Pomagajmy" - napisała.

Anna Lewandowska Screen/Instagram @annalewandowska

Lewandowska pod koniec września jeszcze raz planuje odwiedzić Polskę. Ma to związek z odbywającym się 28 września we Wrocławiu Healthy Day, czyli flagowym wydarzeniu sportowym.