Polski tenisista wplątany w gigantyczną aferę. O tym będzie głośno

Duża część internetu żyje obecnie konfliktem Sylwestra Wardęgi z Michałem "Boxdelem" Baronem. Jest wzajemne wyciąganie na siebie brudów, odpowiadanie w mediach społecznościowych czy w formie filmów na YouTube. W tle są oczywiście pieniądze, inni influencerzy i całe środowisko freak fightowe. Wszystko ma początek od tzw. Pandora Gate, w której ukazano skandaliczne wiadomości części youtuberów do młodych dziewcząt. Z kolei o samym "Boxdelu" Wardęga opublikował film zaraz przed ostatnią galą Fame MMA na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pokazał w nim, co Baron pisał do 14-latki. Teraz "Boxdel" mu odpowiedział.

Sprawa jednak zahaczyła o Daniela Michalskiego, a więc czwartego polskiego tenisistę w rankingu ATP. 24-latek zajmuje obecnie 375. miejsce, a wyżej od niego są Maks Kaśnikowski (176. ATP), Kamil Majchrzak (163. ATP) i Hubert Hurkacz (8. ATP).

Daniel Michalski zareagował na film "Boxdela"

W swoim ostatnim filmie "Boxdel" odnosił się do tematu wysyłanych w przeszłości wiadomości, w których określał się mianem "mistrza Śląska w MMA". W pewnym momencie w filmie pojawiło się zdjęcie... Daniela Michalskiego. "Jest to mistrz Wielkopolski, czy tam Małopolski" - mówił jeden z włodarzy organizacji Fame MMA.

Wydaje się, że Baron źle zrozumiał jedną z rozmów Wardęgi z Lexy Chaplin, w której ci rozmawiali o mistrzu Śląska. Sprostował to sam Wardęga. - Ty mitomanie, my tu gadamy o Sariusie, że był mistrzem Dolnego Śląska w boksie, a nie o jakimś tenisiście - powiedział w transmisji live. Wszystko więc wskazuje na to, że "Boxdel" całkowicie pomylił wątki i osoby.

To tego właśnie fragmentu filmu odniósł się polski tenisistka w relacji na Instagramie. "W związku z zamieszczonym filmem przez Boxdela, na platformie YouTube, na którym pojawiam się na około 18. minucie nagrania, oświadczam, że mój wizerunek został wykorzystany bez mojej wiedzy, ani tym bardziej zgody. Autora proszę o usunięcie mnie z niego. PS Jestem mistrzem Polski, a nie Wielkopolski czy tam Małopolski" - napisał Daniel Michalski.

Ostatecznie w filmie zamazano zdjęcie tenisisty, ale jego imię i nazwisko ciągle się w nim pojawia i jest wymieniane przez Barona.

Daniel Michalski najwyżej sklasyfikowany w rankingu ATP był lipcu 2022 roku, gdy zajmował 243. miejsce. Aktualnie 24-latek gra w turniejach ITF i Challengerach. Tylko w tym roku wystąpił w 23 turniejach (licząc też kwalifikacje). Wygrał jeden z nich - turniej ITF M25 w Poznaniu pod koniec sierpnia. Aktualnie Michalski rywalizuje w turnieju M25 we włoskim Santa Margherita di Pula.