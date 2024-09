Specjalne nagranie Anny Lewandowskiej do Polaków. "Słuchajcie"

Powodzie w południowo-zachodniej części Polski są obecnie głównym problemem naszego rządu. Deszcz jest wynikiem oddziaływania niżu genueńskiego, który formuje się nad Zatoką Genueńską. Opady deszczu podniosły poziom wody w wielu rzekach czy potokach do nieprawdopodobnych, śmiertelnie niebezpiecznych wartości. W wielu miejscowościach trwa rozpaczliwa walka z potężnym żywiołem, niszczącym wszystko, co napotka. Oprócz Polski z powodzą walczą też takie kraje jak m.in. Austria, Czechy, Rumunia czy Słowacja.

Anna Lewandowska zareagowała na powodzie w Polsce. Ważny apel. "Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli z pełną mobilizacją pomóc potrzebującym"

Na koszmarne zdarzenia w niedzielny wieczór postanowiła zareagować Anna Lewandowska, która na co dzień mieszka wraz ze swoim mężem - Robertem Lewandowskim - oraz dziećmi w Hiszpanii. "Ciężko przejść obojętnie, patrząc, co się dzieje z sytuacją powodziową na południu Polski. Jeśli też się zastanawiacie, co możemy zrobić, jak pomóc, to tutaj znajdziecie wartościowe wskazówki. Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska" - napisała w relacji na Instagramie.

W kolejnej relacji zamieściła filmik, na którym widać fatalne skutki powodzi w miejscowości Głuchołazy. Następnego dnia znów znów zwróciła się do Polaków. "Chciałoby się powiedzieć dzień dobry, ale to nie jest dzień dobry dla wszystkich" - zaczęła.

"Obserwując to, co się dzieje na Śląsku i w innych regionach Polski. Ludzie walczą o swój dobytek, walczą o swoje domy, o przetrwanie. Walka z żywiołem. Słuchajcie, są organizowane zbiórki. Ja wczoraj sama prześledziłam wiele zbiórek, do których oczywiście będę chciała się dołączyć, zaangażować i będę namawiała was do tego, na ile to jest możliwe, żebyście się zaangażowali i wsparli powodzian, osoby w potrzebie. Także wrzucam pierwszy link i mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli z pełną mobilizacją pomóc potrzebującym" - dodała. W nagraniu udostępniła link do zbiórki na portalu Siepomaga.pl.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, również nie przeszedł obojętnie wobec tragicznych zdarzeń i zdecydował się wspomóc poszkodowanych.

Lewandowska pod koniec sierpnia planuje odwiedzić Polskę. Ma to związek z odbywającym się 28 września we Wrocławiu Healthy Day, czyli flagowym wydarzeniu sportowym.