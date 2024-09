Shaquille O'Neal pokazał, czym jeździ. Auto zakazane w Europie

Z pewnością żadnemu kibicowi koszykówki - a w szczególności amerykańskiej NBA - nie trzeba przedstawiać Shaquille O’Neala. W trakcie niemalże dwudziestoletniej kariery mierzący 216 cm zawodnik występował m.in. w Orlando Magic, Cleveland Cavaliers czy Miami Heat. Największe sukcesy odnosił jednak w barwach Los Angeles Lakers, gdzie grał u boku Kobe'go Bryanta.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Owczarz porównała zarobki w Fame MMA i KSW

Oto nowe cacko O’Neala. Model zakazany w Europie

Teraz 52-latek jest przede wszystkim showmanem, celebrytą i biznesmenem. Nie od dziś wiadomo, że jedną z jego największych pasji są samochody. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawił się zdjęcia i filmiki, na których popularny "Shaq" pokazał swój najnowszy pojazd.

To model marki Tesla o nazwie "Cyberbeast", który jest wariantem z mocniejszym silnikiem słynnego już na cały świat "Cybertrucka". Jego maksymalna prędkość wynosi 210 km na godzinę. To pojazd elektryczny, w związku z czym przy 100 proc. mocy posiada zasięg 514 km. Od 0 do 100 km na godzinę przyspiesza w zaledwie w 2,6 sekundy. Wartość "Cyberbeast" oscyluje w granicach 100 tys. dolarów, czyli prawie 400 tys. złotych.

Co ciekawe, ponoć O’Neal ma już podobną Teslę w jednym z garaży, jednak uznał, że jej transport do innego miasta, w którym przebywa, byłby bezsensowny. - Nie chcę być niegrzeczny, ale tęsknię za moim "Cybertruckiem" i nie chcę go wysyłać z Vegas do Atlanty. Kupię więc kolejny" - tłumaczył w jednym z materiałów. Ciekawostką jest fakt, że w Europie modele "Cyberbeast" nie są dopuszczane do ruchu drogowego w Europie.

Wszystko przez to, że krawędzie pojazdu są wykonane "bardzo ostro", co jest niezgodne z przepisami obowiązującymi na starym kontynencie. Oprócz tego pusty "Cybertruck" waży już około 3,1 tony. Dopuszczalna masa całkowita samochodu w Europie w kategorii B wynosi 3,5 tony. W takiej sytuacji ten model Tesli na terenie chociażby Polski musiałby zostać zakwalifikowany jako... lekki samochód ciężarowy. Mówiąc krótko, jeden z ulubionych samochodów legendarnego Amerykanina jest "zakazany" w Europie.

Ostatnio Shaquille O’Neal zagościł w naszym kraju w ramach współpracy z marką CCC. Przy okazji udzielił wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu, podczas którego wypowiedział się o Marcinie Gortacie. - Ja podobnie tak jak on też marzyłem. W czasach dziecięcych marzyliśmy o tym, by pewnego dnia zagrać w NBA. Marcin to też wielki, bardzo dominujący facet i koszykarz. Najważniejsze jest, żeby robić na parkiecie po swojemu, dobrze się bawić. Wtedy właśnie gra się najlepszą koszykówkę. Ale trzeba jednocześnie pamiętać o tym, by być dobrym człowiekiem - mówił. Jego wizyta nie została jednak ciepło odebrana.