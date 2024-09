Saleta reaguje na zatrzymanie Czarneckiego. Powiedział, co myśli o PiS-ie

"Zakończono czynności prokuratury z udziałem byłego europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. W środę przed godziną 23 został wyprowadzony z budynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach" - pisał portal Gazeta.pl. Polityk postanowił udzielić mediom krótkiego komentarza. - Polityczny teatr. Władza robi igrzyska, bo nic innego nie umie - powiedział.

Zatrzymanie Czarneckiego miało być spowodowane śledztwem w ramach nieprawidłowości w Collegium Humanum. Tak wynikało ze słów prokuratora Przemysława Nowaka. Poza byłym parlamentarzystą zatrzymana została także jego żona, Emilia H., która była zatrudniona w Collegium Humanum.

Chodzi o prywatną uczelnię, która powstała w 2018 roku w Warszawie i oferowała błyskawiczne kursy MBA, umożliwiające między innymi ubieganie się o stanowiska w radach nadzorczych państwowych spółek. Szerzej o tej sprawie pisał portal Gazeta.pl.

Okazuje się, że sprawa Czarneckiego poniosła się szerokim echem - tak w mediach, jak i mediach społecznościowych. Komentarza nie odmówił sobie między innymi Przemysław Saleta, który już w przeszłości zabierał głos na tematy polityczne.

Były pięściarz niegdyś pisał między innymi o postaci Jarosława Kaczyńskiego, czyli prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem również wbił szpilkę w rządzącą do niedawna opcję polityczną. "Ryszard C... Jak tak dalej pójdzie, to w PiS nie zostanie nikt z pełnym nazwiskiem..." - napisał Saleta w swoich mediach społecznościowych.

56-letni Przemysław Saleta to były mistrz interkontynentalny WBC (1994) i IBO (1999) w boksie, ale także mistrz świata w kick-boxingu (1990).