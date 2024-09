Absolutny rekord, nie do pojęcia! Gwiazdor zarobi prawie miliard złotych!

W 2020 r. Dallas Cowboys zostało wyróżnione przez ceniony magazyn "Forbes", który wyliczył, że zespół ze stanu Teksas jest wart 5,5 mld dolarów. W 2024 r. wartość klubu wzrosła do 13,32 mld dolarów. Od tego czasu, tj. od 2020 r. Cowboys nie grali w Super Bowl ani razu, a ostatnie zwycięstwo pojawiło się w 1996 r., gdy Dallas wygrało 27:17 z Pittsburgh Steelers. "Porażka Cowboys wywołała w Ameryce - oczywiście poza Teksasem - nagły przypływ radości. Nic tak nie jednoczy w sporcie kibiców różnych klubów, jak porażka potentata" - tak w 2022 r. po play-offach pisał Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

Z czego wynika tak duża popularność Cowboys w Stanach Zjednoczonych? "Na taką popularność tej drużyny złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim fakt, że zdobyła ją w latach 70., gdy pięć razy grała w Super Bowl, a NFL stawała się najważniejszą rozrywką telewizyjną w USA. Ale najdziwniejsze, że ta popularność pozostała, choć od 1995 r. drużyna nie wygrała mistrzostwa" - tłumaczy Kiedrowski.

Od 2016 r. rozgrywającym Dallas Cowboys jest Dak Prescott. W 2022 r. Amerykanin został wybrany zawodnikiem roku NFL, a dodatkowo trzykrotnie brał udział w meczu gwiazd Pro Bowl. Teraz media w USA przekazują nowe informacje ws. przyszłości Prescotta w Dallas.

Dak Prescott obsypany złotem. Blisko miliard złotych za nowy kontrakt

ESPN informuje, że Prescott porozumiał się z klubem ws. podpisania nowego kontraktu. Poprzednia umowa pierwotnie wygasała w 2025 r. i dzięki niej rozgrywający otrzymał przez cztery lata 160 mln dolarów (blisko 620 mln złotych). Teraz Prescott zarobi jeszcze więcej, bo aż 240 mln dolarów (prawie 930 mln złotych), a kontrakt zacznie obowiązywać dopiero od kolejnego sezonu. Na bazie nowego czteroletniego kontraktu Prescott zainkasuje 60 mln dolarów (231 mln złotych), a to jest kwota, której do tej pory nie otrzymał żaden inny zawodnik w historii NFL.

Prescott będzie zarabiał rocznie o pięć mln euro więcej od Joe Burrowa z Cincinnati Bengals, Trevora Lawrence’a z Jacksonville Jaguars czy Jordana Love z Green Bay Packers, którzy do tej pory mogli się pochwalić rekordowymi kontraktami w historii ligi. - Mam nadzieję, że wystarczająco dużo rozmawialiśmy o moim nowym kontrakcie i moim portfelu. Teraz możemy skupić się na zespole i sukcesie, który chcemy osiągnąć - stwierdził Prescott po zwycięstwie 33:17 Cowboys nad Cleveland Browns.

- To jeden z największych liderów, z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia. To właściwy człowiek dla nas - mówił Stephen Jones, wiceprezes Cowboys. - Cieszę się, że to się dokonało. Gwarantowane pieniądze oznaczają duże zaangażowanie w naszą przyszłość przez następne pięć lat. Duża część mnie myśli, że Dak będzie naszym rozgrywającym do końca moich dni. Dak zobowiązał się wobec nas. Myślę, że to bardzo wyjątkowe. Trzeba być kimś wielkim, by zasłużyć na to, co zrobiliśmy tutaj z nim. I myślę, że Dak taki jest. Jest kimś, za kim podąża cały zespół - dodaje Jerry Jones, właściciel Cowboys.

Być może to właśnie w tym sezonie Cowboys z Prescottem w składzie w końcu zostanie mistrzem ligi i przełamie tę wieloletnią i niechlubną serię.