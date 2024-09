Kłopoty ministry rządu Morawieckiego. Straciła posadę. "W trybie natychmiastowym"

Danuta Dmowska-Andrzejuk dwukrotnie (2019-2020 i 2023) pełniła obowiązki ministy sportu w rządzie Zjednoczonej Prawicy. W międzyczasie, dokładnie w okresie od kwietnia 2021 do listopada 2023 r., była doradczynią zarządu w Totalizatorze Sportowym, spółce Skarbu Państwa. Jednak wokół jej stanowiska narosło wiele kontrowersji.

Kłopoty Danuty Dmowskiej-Andrzejuk? "Nie była obecna w pracy przez 483 dni"

Przez nieco ponad dwa lata pracy Dmowska-Andrzejuk miała zarobić 438 615,8 zł (ok. 14,5 tys. zł miesięcznie). W czym leży problem? "Z uwagi na wyniki analizy aktywności pracowniczej zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zawarcie umowy o pracę miało charakter pozorny. W umowie nie wskazano zakresu obowiązków pracownika, nie istnieją także żadne dokumenty, które potwierdzałyby zlecenie jej wykonania jakichkolwiek czynności w tym okresie" - przekazały nowe władze spółki. "Bazując na danych uzyskanych w trakcie analizy, można przypuszczać, że łącznie nie była obecna w pracy przez 483 dni" - dodały. W związku z tą sprawą Totalizator Sportowy zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa spółki Olgierda Cieślika, gdyż działania związane z zatrudnieniem 42-latki "wyrządziły znaczną szkodę majątkową" spółce. A to nie koniec.

Okazuje się, że była ministra sportu mogła mieć konflikt interesów, gdyż w okresie od 5 listopada 2021 do 1 września 2023 r. pełniła funkcję prezeski zarządu SuperLigi. Spółka wydała oświadczenie w tej sprawie, a zacytował je "Przegląd Sportowy" Onet.

SuperLiga wydała oświadczenie ws. Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. "Nie złożyła oświadczenie"

"Pani Danuta Dmowska-Andrzejuk na podstawie przepisów prawa obowiązana była powstrzymać się od działalności konkurencyjnej lub sprzecznej z interesami Spółki już od chwili objęcia funkcji prezesa zarządu SuperLiga S.A. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji ówczesna prezes zarządu obowiązana była nie tylko ujawnić istniejącą sprzeczność interesów, ale również natychmiast wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Z informacji, które posiadam, wynika, że ówcześni pracownicy i współpracownicy SuperLigi S.A. nie zostali o takich okolicznościach poinformowani, a Danuta Dmowska-Andrzejuk nigdy nie złożyła oświadczenia Spółce, że poza pełnieniem funkcji w zarządzie SuperLiga S.A. była również »fikcyjnie« zatrudniona na stanowisku doradcy zarządu Totalizatora Sportowego" - przekazano.

"Audyt wykazał liczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizacji pod kierownictwem Pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk. W efekcie, na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 1.09.2023 r., została ona jednogłośnie odwołana w trybie natychmiastowym z pełnionej funkcji" - dodano. Ponadto w oświadczeniu podkreślono, że od działań 42-latki odciął się zarząd SuperLigi S.A. z nowym prezesem Patrykiem Gajdą na czele.

Była ministra na razie nie odniosła się do oświadczenia SuperLigi. Tak komentowała z kolei aferę wokół jej zatrudnienia w Totalizatorze Sportowym: "Z uwagi na mojej doświadczenie zawodnicze (jestem indywidualną mistrzynią świata w szpadzie) oraz publiczne m.in. jako dwukrotny minister sportu uważam, że stanowi to wystarczającą rekomendację dla pełnienia funkcji doradcy zwłaszcza w spółce, której jednym z podstawowych zadań statutowych jest inwestycja w sport" - oznajmiła. O tym, że nie doszło do złamania prawa, przekonywał również Olgierd Cieślik.