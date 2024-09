Tyle trzeba zapłacić za trening z Anną Lewandowską w Polsce. Cena zwala z nóg

Anna Lewandowska jest jedną z najpopularniejszych trenerek fitness w Polsce, która zajmuje się tematyką zdrowego żywienia, spalania tłuszczu czy efektownych ćwiczeń. Żona Roberta Lewandowskiego dba o formę każdego dnia i do tego samego namawia swoich fanów. Co jakiś czas organizuje spotkania i treningi dla nich. Jeden z nich już niebawem odbędzie się w Polsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Przegląd szkockiej prasy przed meczem Ligi Narodów, a w niej... Iga Świątek i Ted Lasso!

Anna Lewandowska organizuje Healthy Day we Wrocławiu. Cena? Zwala z nóg

Mowa o Healthy Day, czyli flagowym wydarzeniu sportowym, które odbędzie się 28 września we Wrocławiu. "Healthy Day to nie tylko okazja do wspólnego treningu z elementami karate. To również możliwość poznania Anny Lewandowskiej, wysłuchania jej wykładu o zdrowym stylu życia i codziennej motywacji" - czytamy na stronie internetowej. W trakcie wydarzenia przewidziano również lekcje zumby czy bachaty.

"Tradycyjnie podczas eventu Annie Lewandowskiej będzie towarzyszył jej niezastąpiony Healthy Team w składzie: Anna Budnicka, Gosia Reysner, Katrin Kargbo, Eugenia Trujillo, Luis Pajares Gonzales i Mathias Font" - dodano w komunikacie.

Za wstęp na wydarzenie trzeba będzie rzecz jasna zapłacić. I to nie mało. Pakiet Standard kosztuje 299 złotych + opłata systemowa wynosząca 9 złotych 97 groszy. Zawiera ona Guarco (orzeźwiający napój energetyczny od Foods by Ann), koloryzujący balsam do ciała od Phlov by Anna Lewandowska, czapkę z daszkiem od 4F oraz udział w całodniowym Healthy Day.

Ci, którzy chcą do tego dodatkowo szybszą rejestrację, pierwszeństwo podczas zdjęć z Anną Lewandowską i Healthy Teamem, nawilżająca mgiełkę do twarzy Water Flow od Phlov by Anna Lewandowska, wegański krem pistacjowy od Foods by Ann, butelka na wodę od Philipiak Milano i dostęp do aplikacji treningowej Diet & Training by Ann na 180 dni muszą wydać o 100 złotych więcej. Pakiet Premium kosztuje 399 złotych + opłatę systemową wynoszącą 12 złotych 97 groszy.