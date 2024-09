Wojewódzki nagle sięgnął za kanapę. Swoboda dostała nietypowy prezent

Przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu Ewa Swoboda była jedną z kandydatek do medalu w biegu na 100 metrów. Ostatecznie zajęła jednak tylko dziewiąte miejsce, a zabrakło jej... 0,01 s, żeby pobiec w finale. Pod koniec sierpnia wzięła udział w Memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, który odbył się w ramach Diamentowej Ligi. Nie udało jej się jednak odnieść sukcesu, gdyż po biegu na 11,03 s, uplasowała się jedynie na szóstym miejscu. - Chciałam lepiej pobiec, ale pan spiker strasznie mnie zestresował przed startem - wyjaśniała.

Ewa Swoboda dostała wyjątkowy prezent. Prawdziwy hit

Choć Swoboda ma wyjątkowo napięty kalendarz, to zdążyła ostatnio wystąpić w programie Kuby Wojewódzkiego. Nie ma co ukrywać, że udało jej się doprowadzić fanów do łez. - Ostatnią myślą, jaką myślę w bloku to jest jazda z ku***mi - wypaliła, odpowiadając na pytanie: o czym się myśli, jak się biegnie na 60 metrów?

Podczas transmisji sportsmenka otrzymała również od prowadzącego dwa prezenty. Najpierw bukiet róż, a na sam koniec... charakterystyczną lalkę. Tuż po zakończeniu programu na profilu Kuby Wojewódzkiego zamieszczono post, w którym zaprezentowano nowy gadżet zawodniczki. Ten idealnie ją odwzorowuje, gdyż posiada tatuaże oraz lekkoatletyczny strój. I sądząc po wyrazie twarzy Swobody, jest z niego bardzo zadowolona.

Parę miesięcy temu zawodniczka otrzymała już taki prezent od firmy Mattel, która w ten sposób doceniła jej osiągnięcia. Taki sam gadżet uzyskały Venus Williams, pływaczka Federica Pellegrini czy futbolistki Mary Fowler oraz Christine Sinclair.

Niespodziewanie Swoboda wymownie zareagowała również na temat Yu Ting Lin, czyli pogromczyni Julii Szeremety w finale IO w Paryżu. - Mam wrażenie, że bokserka z Algierii i Tajwanu wpie*****łaby Tomkowi Adamkowi - przyznał Wojewódzki, ironicznie zagajając. Swoboda nie zastanawiała się ani chwili. Od razu zaczęła energicznie przytakiwać prowadzącemu, zgadzając się z postawioną przez niego tezą. Nie użyła żadnych słów, jednak jej reakcja była bardzo wymowna.

Pod koniec marca odbędą się Halowe Mistrzostwa Świata w chińskim mieście Nankin. Swoboda, która na ostatniej imprezie w Glasgow zdobyła srebro, nie weźmie jednak w niej udziału. - Nie będziemy tak wcześnie startować. Szkoda marnować czas. Wolę się lepiej przygotować do HME - podsumowała dla TVP Sport.