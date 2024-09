Kuba Wojewódzki zapytał Swobodę o Lin Yu Ting. I się zaczęło. "Starszy pan..."

- Szczerze? Ostatnią myślą, jaką myślę w bloku to jest jazda z ku***mi - mówiła Ewa Swoboda zapytana o to, jakie myśli towarzyszą jej tuż przed startem. Słowa te padły w programie "Kuba Wojewódzki", którego premierowy odcinek z udziałem polskiej sprinterki odbył się we wtorkowy wieczór. 27-latka nie miała zamiaru gryźć się w język, co pokazała w kolejnych wypowiedziach.

Dla uporządkowania faktów musimy cofnąć się jednak do bokserskiej rywalizacji kobiet na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie w kategorii do 57 kilogramów srebrny medal zdobyła Julia Szeremeta. W finale Polka przegrała z Lin Yu-Ting. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wielkie kontrowersje wokół Tajwanki. Bokserska federacja IBA pod przewodnictwem Rosjanina Umara Kremlowa zdyskwalifikowała Yu-Ting z zeszłorocznych mistrzostw świata ze względu na wykrycie męskich chromosomów i podwyższony poziom testosteronu.

Podobny scenariusz miał miejsce w przypadku Imane Khelif, która również przywiozła ze stolicy Francji złoty krążek. Ta sama organizacja podjęła w przypadku Algierki taką samą decyzję, kwestionując jej kobiecą płeć. Obie sprawy wywołały wielkie poruszenie nie tylko w środowisku sportowym, ale w całej sferze publicznej. Niektórzy eksperci czy celebryci mówili wprost, że rdzenne pięściarki są pokrzywdzone, ponieważ walczą z mężczyznami. Teraz wszystko wskazuje na to, że poznaliśmy również opinię Ewy Swobody w tym temacie.

- Mam wrażenie, że bokserka z Algierii i Tajwanu wpie*****łaby Tomkowi Adamkowi - powiedział nagle Wojewódzki podczas wspomnianego programu, ironicznie zagajając temat wielkich kontrowersji wokół Lin Yu-Ting i Imane Khelif. Swoboda nie zastanawiała się ani chwili. Od razu zaczęła energicznie przytakiwać prowadzącemu, zgadzając się z postawioną przez niego tezą. Nie użyła żadnych słów, jednak jej reakcja była bardzo wymowna.

- Poprawność polityczna! - krzyknął zaskoczony Kuba Wojewódzki. - Badania DNA, testosteron, chromosomy XY - mamy kłopot, żeby o tym rozmawiać. Nie miejmy tego kłopotu. Wiem, że ciebie też podejrzewano... - dodał. Następnie sprinterka opowiedziała, że kiedy miała 15-16 lat zarzucono jej bycie mężczyzną.

- Jakiś starszy pan podszedł do mojej trenerki i powiedział, że ja jestem chłopcem - ujawniła Ewa Swoboda. Na koniec wątku o pięściarkach z Tajwanu i Algierii prowadzący pytał 27-latkę "czy na koniec w tym wszystkim gubimy sport, a taki spektakl służy MKOl?", co znów Swoboda skwitowała twierdzącą odpowiedzią. Tym samym można twierdzić, że halowa mistrzyni świata należy do grona, które kwestionuje płeć Lin Yu-Ting i Imane Khelif.