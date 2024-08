13-letni Polak mistrzem świata! Nawet seniorzy nie dają mu rady

Michał Szubarczyk to zdecydowanie najzdolniejszy zawodnik młodego pokolenia. Nie dość, że ma już na koncie aż czternaście medali młodzieżowych mistrzostw Polski w snookerze, to niejednokrotnie pokonywał dużo starszych rywali m.in. reprezentantów Polski - Marcina Nitschke i Tomasza Skalskiego. Mało tego, jego występy na turniejach Q Tour zostały zauważone przez światową federację World Professional Billiard And Snooker Association

Michał Szubarczyk nowym mistrzem świata w snookerze. Polak ma zaledwie 13 lat!

- Żaden z moich kolegów nie wiedział, co to snooker. Poza tym większości nie interesuje to, że tym właśnie się zajmuję. Przez to, że gram, nie mam czasu na szukanie nowych znajomości. Nie przeszkadza mi to jednak. Lubię być sam, więc wiele przyjemności sprawia mi trenowanie przy stole - o wiele więcej niż przebywanie z druga osobą - przekazał rok temu w rozmowie z TVP Sport.

Szubarczyk zaznaczał również niedawno, że nie ma praktycznie wolnego czasu. - Kiedy złamałem rękę, miałem cały tydzień wolnego od szkoły i treningów. Czasami robię sobie również dzień przerwy od snookera - oznajmił. Ale trzeba przyznać, że widać już efekty jego determinacji. Sam zainteresowany pokonał w sobotę siedem lat starszego Alexandra Widau i został nowym mistrzem świata do lat 21.

"Co za niesamowite osiągnięcie w wykonaniu tego młodego zawodnika! Pękamy z dumy i gratulujemy" - oznajmił Polski Związek Snookera. Polak pokonał rywala 5:1, mimo że po dwóch gemach wynik był remisowy. Jego najwyższy break w tym spotkaniu to 70.

Duże sukcesy nie wpłynęły jednak na zawodnika, który stara się zachować chłodną głowę. Pomagają mu w tym rodzice, którzy zaangażowali się w jego rozwój. - Mama mnie wspiera mentalnie i w domu. Dzięki niej jestem szczęśliwy i mogę skupić się na treningach. Tata jest z kolei moim trenerem i pracuje ze mną przy stole. Analizujemy razem mecze i od strony sportowej robimy wszystko we dwóch. To on chyba najbardziej przeżywa moje starcia - podsumował.