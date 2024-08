Z pewnością żądnemu kibicowi nie trzeba przypominać, że Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Choć na schyłku kariery Portugalczyk zdaniem niektórych ekspertów nie potrafi godnie pożegnać się z boiskiem, to i tak już zawsze będzie miał status legendy. W czwartek w wieku 39 lat rozpocznie trzeci sezon w barwach saudyjskiego Al-Nassr z nadzieją na zgarnięcie mistrzowskiego tytułu.

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Ronaldo zgarnie fortunę za kanał na YouTube. Wystarczy spojrzeć na tę sumę

Nie należy zapominać, że 212-krotny reprezentant Portugalii to jeden z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszy celebryta na świecie. W mediach społecznościowych zgromadził setki milionów obserwujących, z którymi regularnie dzieli się wieloma chwilami z życia. W środę Ronaldo rozpoczął działalność na platformie, na której do tej pory nie funkcjonował jego oficjalny profil.

- Jak leci? Mam dla was wielką niespodziankę. Mam nowy kanał na YouTube. (...) Wejdźcie na YouTube, znajdźcie go i subskrybujcie - zdradził w jednym z filmików, zachęcając kibiców do odwiedzenia jego kanału. Fani dosłownie oszaleli na punkcie nowego projektu 39-latka. Już w środę przed godz. 18 kanał subskrybowało aż dwa i pół miliona internautów. W czwartkowy poranek liczba ta przekroczyła już ponad... 15 milionów!

Nic dziwnego, że w przypadku tak ogromnego zainteresowania projekt już generuje olbrzymie dochody. Twórcy na YouTube zarabiają od dwóch do 12 dolarów za tysiąc wyświetleń, czyli około 0,002–0,012 dolara za pojedyncze wyświetlenie. Reklamodawcy najczęściej płacą platformie właśnie za tysiąc odsłon. Platforma zgarnia 45 proc. kwoty, natomiast ponad połowa trafia na konto autorów filmów, co daje wcześniej wymienioną sumę.

Na ten moment (godz. 9 czwartek 22 sierpnia) na kanale UR Ronaldo widnieje aż 19 filmów, które łącznie obejrzano ponad 40 milionów razy! Oznacza to, że zaledwie po jednym dniu działalności z samych reklam kanał Portugalczyka zarobił niecałe pięć milionów dolarów, uwzględniając najwyższą stawkę za tysiąc wyświetleń. Kwotę z pewnością należy nieco uszczuplić o potencjalne podatki czy inne prowizje dla platformy, jednak jedno jest pewne - projekt Ronaldo już przynosi i będzie przynosił olbrzymie dochody! Są to jedynie pieniądze od reklamodawców. Do całej kwoty zysków z YouTube Ronaldo należy dodać także premie sponsorskie.

Na kanale 39-latka możemy zobaczyć również jego partnerkę Georginę Rodriguez, która również będzie jedną z twarzy projektu. Wszystko wskazuje na to, że jego tematyka w dużej mierze będzie skupiona na życiu gwiazdora i jego rodziny. Ciekawostką jest fakt, że pierwszy milion subskrypcji kanał Cristiano Ronaldo osiągnął po zaledwie 90 minutach. To nowy rekord świata! wcześniejszy należał do koreańskiej gwiazdy K-pop Jennie Kim.