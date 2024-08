Sebastian Kawa zatrzymany. "Wyciągnęli nas z samochodu"

20 lipca br. o godz. 13:50 czasu polskiego duet Sebastian Kawa - Sebastian Lampart przeleciał szybowcem nad drugim co do wielkości szczytem świata, a więc słynnym K2 (8611 m n.p.m). Polacy dokonali tego jako pierwsi ludzie w historii. - Nie planowaliśmy tego. Myśmy się tam czuli naprawdę szczęśliwi. Widoki, które nas otaczały, były naprawdę niesamowite. Tego, podejrzewam, nikt nie doświadczył. Widzieliśmy wszystkie ośmiotysięczniki dookoła - mówił Kawa w rozmowie z Polsat News.

Polacy do osiągnięcia takiego sukcesu użyli śmigłowca Schleicher ASH-25. Kawa i Lampart wprowadzili maszynę w lot falowy z wykorzystaniem prądów wznoszących, które powstają w atmosferze, gdy masy powietrza napotykają na przeszkodę terenową. - Jeszcze przed górą K2, zanim do niej dolecieliśmy, wznieśliśmy się na 9 100 m. I to było zjawisko fali za kolejną bardzo ciekawą górą, Maszerbrum. Tak więc ten dzień był zupełnie nieplanowany - dodał Kawa w wywiadzie na antenie TVN24.

Warto dodać, że Kawa to wielokrotny rekordzista świata w szybownictwie (łącznie ma 18 złotych medali), który na początku uprawiał żeglarstwo. Dawniej latał nad Himalajami, w tym nad Mount Everest, a także nad Annapurną (8091 m n.p.m, a wzniósł się na odległość 9600 m n.p.m).

Polski duet wrócił do kraju dopiero 17 sierpnia, a cała wyprawa, licząc od startu z Polski, zajęła im blisko dwa miesiące. Kawa postanowił szerzej opowiedzieć o kulisach powrotu w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Myśmy zaczęli uciekać. Nie myśleliśmy w ogóle o niczym innym, jak tylko o tym, by najszybciej się spakować i wyjechać stamtąd. Pojechaliśmy natychmiast. Ganges płynął szybciej niż my jechaliśmy, to był czas, w którym lodowce zaczęły się topić, więc wezbrały wody w potężnej rzece. Jechaliśmy przez te wszystkie zapory policyjne, asysty, konwoje aż w końcu wyjechaliśmy do Islamabadu - powiedział.

- Nagle na obwodnicy Teheranu, gdy zwolniliśmy na bramkach wyskoczył oddział antyterrorystyczny z bronią. Przeładowywali ją przed naszym samochodem i nas zatrzymali. Po prostu wyciągnęli nas z samochodu jak w pełnej akcji terrorystycznej. Dla mnie to była wręcz taka trochę komiczna, absurdalna sytuacja. My z szybowcem, ze sprzętem sportowym, a nagle wyskakuje do nas wojsko, celując do nas z pistoletów i karabinów. To było tak surrealistyczne, że nawet nie umiałem tego w tym momencie ocenić - dodał Kawa.

- Szukali sprzętu latającego, szpiegowskiego. Myśleli, że to jest jakiś dron, jakiś Bayraktar, który może ich zaatakować. Okazało się, że to jest szybowiec, który bez lotniska i pomocy samolotu nie może nawet wystartować. Więc puścili nas dalej, nawet napisali taką karteczkę z przeprosinami, którą mieliśmy pokazać przy następnej ewentualnej kontroli - wyjaśnił polski mistrz.

Ze słów Kawy ze wspomnianego wywiadu wynika, że Polacy bali się przebywania w Iranie przez trwający izraelsko-irański konflikt, a niedaleko stolicy zaskoczyło 15 umundurowanych mężczyzn z oddziału antyterrorystycznego. - Spędziliśmy na pełnym słońcu cztery godziny, po czym przyjechał jakiś ekspert, który obejrzał szybowiec, a potem bardzo szybko w internecie znalazł moje nazwisko. Jakbyście jechali do Iranu, to wpiszcie sobie swoje nazwisko w Wikipedii, to pomaga