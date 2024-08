Ola Mirosław błyszczy w "nagiej" sukience. Wyglądała jak milion dolarów

Niespełna dwa tygodnie temu zakończyły się XXXIII Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Reprezentacja Polski z dorobkiem 10 medali, w tym 1 złotym, 4 srebrnym i 5 brązowymi, zajęła dalekie 42. miejsce. Polscy kibice z pewnością zapamiętają finałowy bieg Aleksandry Mirosław we wspinaczce na czas na długo. 30-latka w decydującym pojedynku pokonała Chinkę Deng Lijuan i sięgnęła po złoty krążek. Wielki sukces na tej imprezie osiągnęła także Natalia Kaczmarek. 26-latka wywalczyła brąz w biegu na 400 metrów. Obie sportsmenki wróciły już do kraju i we wtorek, 20 sierpnia wybrały się na wyjątkowe wydarzenie.

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Aleksandra Mirosław i Natalia Kaczmarek wcieliły się w rolę modelek

Tego dnia telewizja TVN zorganizowała w Sopocie pokaz mody dla uczestników 13. edycji programu "Top Model". Wzięli w nim udział zaproszeni goście, w tym m.in. nasze olimpijki, które wcieliły się w rolę modelek.

Aleksandra Mirosław wyglądała obłędnie. Na wybiegu pojawiła się w przepięknej kreacji. Na sobie miała białą dopasowaną sukienkę z wycięciami. Całość dopełniały wysokie szpilki. Ze zdjęć, które pojawiły się w sieci, można wnioskować, że Mirosław dobrze się bawiła, ponieważ szeroki uśmiech nie schodził jej z twarzy.

Czadu dała również Natalia Kaczmarek. 26-latka założyła długą czarną sukienkę na ramiączkach i wyglądała jak milion dolarów. Na wybieg wyszła w wysokich czółenkach i miała rozpuszczone włosy.

Premierowe odcinki 13. edycji programu "Top Model" będzie można oglądać od 4 września w każdą środę o 21:30 na antenie TVN.