Pękła magiczna granica. Oto najdroższy klub świata

Co roku branżowy serwis Sportico tworzy rankingi najwięcej wartych drużyn sportowych świata. W maju portal oszacował, że w piłce nożnej to Manchester United zajmuje pierwsze miejsce - angielski klub wyceniono na 6,2 miliarda dolarów. Jednak to nie "Czerwone Diabły" są najcenniejszym klubem świata. Zdecydowanie więcej warte są drużyny amerykańskiej NFL. Jedna z nich przebiła magiczną granicę.

5 Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports via Reuters Con Otwórz galerię Na Gazeta.pl