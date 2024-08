Nie żyje Waldemar Marszałek, legenda polskiego sportu. "Odszedł tak, jak żył"

- Tata zmarł dzisiaj o 7 rano. Odszedł tak, jak żył, czyli po mistrzowsku. Trzymałem jego rękę do samego końca. Nie męczył się, nie cierpiał. Miał swoje lata, swoje zrobiły też liczne kontuzje odniesione na wodzie, do tego typowe seniorskie choroby. Jako przyczynę zgonu podano niewydolność krążeniowo-oddechową - wyznał na łamach "Super Expressu" Bartłomiej Marszałek.

Waldemar Marszałek nie żyje

Waldemar Marszałek miał na koncie masę tytułów mistrzowskich. W latach 1979-1993 sześciokrotnie zostawał mistrzem świata w sportach motorowodnych - czterokrotnie w klasie O-250, dwukrotnie w klasie O-350. Jako pierwszy w historii trzy razy z rzędu został mistrzem świata (1979-1981), za to został uhonorowany złotym medalem UIM (Światowej Federacji Motorowodnej).

Cztery razy był mistrzem Europy, trzykrotnie w latach 90. W obu wspomnianych klasach wywalczył po dwa tytuły mistrzowskie. W sumie 27 razy stawał na podium MŚ i ME. Do dziś nikt nie zdobył tylu medali cykli mistrzowskich co Polak.

Marszałek miał dwóch synów - Bernarda (zmarł w 2007 r. w wieku 32 lat) i Bartłomieja. Obaj kontynuowali tradycje rodzinne, Bartłomiej ściga się do dziś, startuje w Formule H2O. Bernard był mistrzem świata w 2003 r., znalazł się też w pierwszej dziesiątce plebiscytu "Przeglądu Sportowego".