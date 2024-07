Sensacyjne wieści ws. Klepackiej. "Uderzyła ochroniarza w głowę"

W poniedziałek szokujące informacje przekazała mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RS:X, a także brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 r., Zofia Noceti-Klepacka. Była zawodniczka, która weźmie udział w obchodach upamiętniających 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, poinformowała, że została pobita w trakcie odbierania zaproszenia na wydarzenie.

Do zdarzenia doszło pod Muzeum Powstania Warszawskiego. "Ostatnio zostałam pobita pod Muzeum Powstania Warszawskiego przez damskich bokserów ochroniarzy. Szturchano mnie, ubliżano, dostałam dwa razy w głowę, gdzie upadłam i kiedy tak leżałam, podbiegł drugi i użył gazu pieprzowego prosto w oko i twarz. A tylko chciałam odebrać zaproszenia na Uroczystości Powstania Warszawskiego i przejść jak człowiek chodnikiem. Nic, takie czasy, że kobita musi dostać po mordzie. Widzimy się jutro Drodzy Powstańcy" - napisała Klepacka na Facebooku, publikując niepokojące zdjęcia.

We wtorek przed południem do sprawy odniosło się muzeum, które wydało oświadczenie w tej sprawie. "W związku z oświadczeniem pani Z. Klepackiej z dnia 29 lipca i licznymi pytaniami informujemy, że według Policji oraz naszych informacji 26 lipca 2024 roku przed Muzeum Powstania Warszawskiego doszło do zajścia, w wyniku którego wezwana została Policja. Zgłoszone zostało pobicie pracownika zewnętrznej firmy ochroniarskiej. Zdarzenie miało miejsce poza terenem MPW i nie uczestniczyli w nim pracownicy MPW. Z naszych informacji wynika, że sprawa jest obecnie wyjaśniana przez Policję. Jako instytucja sprzeciwiamy się wszelkim przejawom agresji" - przekazano.

Nowe informacje ws. pobicia Noceti-Klepackiej

Kolejne informacje w sprawie przekazała "Gazeta Wyborcza". Ta, powołując się na anonimowego informatora, potwierdza informacje, przekazane przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

"Nieoficjalnie udało się nam dowiedzieć więcej. Z tych informacji - które otrzymać miała także policja - wynika, że Zofia Klepacka przyszła przed Muzeum Powstania Warszawskiego z mężczyzną. Chciała wejść na teren oddzielony taśmą i zamknięty już z powodu koncertu przed postronnymi. Na jej drodze stanęli pracownicy ochrony, którzy próbowali jej uniemożliwić wejście" - czytamy.

I dalej: "Doszło do kłótni i ostrej wymiany zdań, która skończyła się tym, że Klepacka miała uderzyć jednego ochroniarza w głowę. A mężczyzna, z którym przyszła, miał kopnąć drugiego. - Ochrona obezwładniła Zofię Klepacką, traktując ją gazem. I wezwała policję - mówi informator 'Wyborczej'".

Dziennikarzom "Wyborczej" nie udało się skontaktować z Noceti-Klepacką, z którą bezskutecznie próbował też skontaktować się Sport.pl