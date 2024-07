Wach na deskach. Nastolatek go ośmieszył. Najszybsza porażka w karierze

44-letni Mariusz Wach najlepsze lata kariery ma już dawno za sobą, ale chyba mało kto spodziewał się aż tak dotkliwej porażki polskiego boksera w starciu z 19-letnim Mosesem Itaumą na gali w Londynie. Nadzieja brytyjskiego boksu pokonała Wacha już w... drugiej rundzie. To najszybsza przegrana w jego karierze. "To nie był boks. To było obijanie worka" - ocenił dziennikarz Przemysław Garczarczyk.

