Nie żyje Łukasz Kuczer. Miał 28 lat. "Nie mogę w to uwierzyć"

Do zdarzenia doszło we wtorek 23 lipca ok. godz. 21, kiedy Łukasz Kuczer wspólnie z jednym ze swoich zawodników wracali z treningu. Nagle prowadzący pojazd trener zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka auto. Na miejscu zginął prowadzący je 32-latek. Nie powiodła się trwająca kilkadziesiąt minut resuscytacja krążeniowo-oddechowa. "Sprawca wypadku i jego 23-letni pasażer zostali w ciężkim stanie zabrani do szpitala. Tam ranny 28-latek zmarł" - przekazał sierżant Mateusz Ziętek dla "Gazety Wrocławskiej".

Nie żyje były piłkarz Chrobrego Głogów Łukasz Kuczer. Miał 28 lat

Mł. bryg. Piotr Ciesielski z KM PSP we Wrocławiu zdradził, że wypadek miał miejsce między miejscowościami Kiełczówek a Łany. - Dokładnie o godz. 21.18 dyżurni PSP we Wrocławiu otrzymali zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Natychmiast zadysponowano kilka zastępów Straży Pożarnej - oznajmił dla portalu myglogow.pl.

Chrobry Głogów opublikował w środę specjalne oświadczenie w tej sprawie. "Łukasza zapamiętamy nie tylko jako jednego z najzdolniejszych młodych zawodników tamtego okresu, któremu zapowiadano rozwój kariery, ale też bardzo inteligentnego, uśmiechniętego i dobrego człowieka. Najbliższym składamy wyrazy współczucia" - skwitowano. Debiut w Chrobrym zaliczył zaledwie w wieku 16 lat, ale jego dalszy rozwój zahamowała kontuzja. Kuczer rozegrał dla niego łącznie 20 meczów, w których strzelił dwa gole, a w 2014 roku awansował z nim nawet do I ligi.

Ostatnio był grającym trenerem Orła Prusice, z którym rywalizował w A klasie. Na oficjalnej stronie Chrobrego możemy przeczytać, że jeszcze w maju był Głogowie, by wziąć udział w odbywającej się na stadionie konferencji trenerskiej. "Nie mogę w to uwierzyć", "szczere kondolencje", "ogromna tragedia", "aż łzy napłynęły do oczu" - pisali fani w komentarzach.

Serwis Głogów Nasze Miasto przekazał, że będący wówczas w samochodzie 23-latek przebywa obecnie w szpitalu. "Piłkarz jest w stanie ciężkim, walczy o życie" - przekazano. Star Starachowice podał w czwartek, że Kacper Błaszczyk zmarł.

"Niech Bóg przyjmie jego duszę do Królestwa Niebieskiego i niech pokój panuje w jego sercu" - czytamy.