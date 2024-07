Nagły zwrot ws. Chajzera. "Chyba jednak kłamał, że odstawił ćpanie"

- Walka z nim to trochę jak paproch. Byłem ćpunem. Waliłem kokę, hardkorowo. W najtrudniejszym momencie co sześć minut. Taki był interwał - takimi słowami Filip Chajzer przywitał się z fanami Fame MMA na konferencji, podczas której ogłoszono jego występ na gali na Stadionie Narodowym. Jego rywalem nie będzie jednak Szymon "Książulo" Nyczke ani Sebastian Fabijański, a Tomasz "Gimper" Działowy. Po ostatnich wpisach Chajzera nie wiadomo, czy walka w ogóle się odbędzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy w siatkówce jest spalony? Co Polacy wiedzą o tej dyscyplinie sportu?

Filip Chajzer przemyślał, co zrobił i szybko usunął wpis. Działowy nie pozostawił jednak złudzeń

"Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji. Oficjalnie przez krzywe ruchy Fame MMA rezygnuję z udziału w walce na Stadionie Narodowym. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej" - oznajmił w środę w mediach społecznościowych. Na dodatek wyzwał Działowego na pojedynek w formule K1, natomiast nie w organizacji Fame.

Nie minęło dużo czasu, a Chajzer usunął wpis. Mimo to wiadomo, że w sieci nic nie ginie i wiadomość doszła już do jego rywala. "Chyba jednak kłamał, że odstawił ćpanie" - stwierdził Działowy. Tuż po tym zasugerował jednak inną osobę, z którą mógłby się zmierzyć na najbliższej gali Fame MMA. "J***ć tego Chajzera, Rock Alone chodź się bić" - napisał.

Na ten moment trudno powiedzieć, czy faktycznie Chajzer zawalczy na Stadionie Narodowym. TheNitroZyniak zdradził ostatnio, że trzy osoby, które pojawiły się na konferencji prasowej, nie wystąpią na gali. Pewne jest, że z powodu kontuzji zawalczyć nie może Patryk "Wielki Bu" Masiak, który miał zmierzyć się z Normanem Parke. Mimo że dwie pozostałe konfrontacje, które mają nie dojść do skutku, nie są znane, to wszystko wskazuje na to, że chodzi o starcie Chajzer - Działowy.

Kim jest zatem Rock Alone, którego "Gimper" wyzwał do walki? To youtuber, który jako jeden z pierwszych w naszym kraju osiągnął na platformie milion subskrypcji. Ostatnio w podcaście Rock i Borys zabrał głos na temat pojedynku Chajzera z Działowym i nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Tym samym najwidoczniej sprowokował twórcę do działania.