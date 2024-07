Była żona Żyły zaliczyła wpadkę. Towarzyszył jej narzeczony. "Jedna pętelka więcej"

Piotr i Justyna Żyła wzięli ślub w 2006 roku. Rok później urodziła ich córka Karolina, a w 2012 roku na świat przyszedł syn Jakub. Wydawało się, że małżeństwo polskiego skoczka jest szczęśliwe, a między zakochanymi wszystko układa się bardzo dobrze. Tymczasem kilka lat temu nastąpił wielki rozłam, który wstrząsnął wieloma kibicami skoków narciarskich.

Co za wpadka byłej żony Piotra Żyły. "Miała być krótka przejażdżka"

"Tak, to prawda, ten Wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie, dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie (połowa winy po mojej stronie, kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mnie uprzejmie poinformował, że ma kochankę). Nie mam zamiaru już kłamać" - pisała przed laty Justyna Żyła. Rozwód za porozumieniem stron odbył się w 2018 roku.

Od tamtej pory obie strony zaczęły prowadzić osobne życia. Reprezentant Polski wszedł w związek z Marceliną Ziętek. Zakochani często chwalą się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. Sporadycznie zdjęcia z nowym narzeczonym publikuje natomiast Justyna Żyła. Ostatnio 37-latka podzieliła się z fanami swoją wpadką!

Para na początku lipca wybrała się na przejażdżkę rowerową. Problem w tym, że w pewnym momencie Żyła i jej partner... zabłądzili. "Piona. Superowy dzień z moim. Miała być krótka przejażdżka. Gdybyśmy nie pomylili zjazdów. Co tam jedna pętelka więcej. Dobrego wieczorku dla Was" - czytamy we wpisie na Instagramie.

Mimo to Justyna Żyła wraz z ukochanym trafili na malownicze, górskie tereny, które zapierają dech w piersiach. Czym po rozstaniu ze skoczkiem zajmuje się 37-latka? Kilka miesięcy temu przekazała, że pracuje w Pizzerii Belweder w Wiśle.