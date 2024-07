Ostro. Szpilka wytoczył ciężkie działa przed walką Adamka

31 sierpnia br. na Stadionie Narodowym odbędzie się gala FAME 22. "Będziecie świadkami największej gali freak fight na świecie, i PIERWSZEJ, która odbędzie się na największym stadionie w Polsce. To będzie prawdziwie legendarna walka" - pisała federacja w komunikacie, ogłaszając miejsce, w którym odbędzie się kolejna gala. Podczas wydarzenia w klatce pojawi się między innymi Filip Chajzer, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk czy Alan Kwieciński. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku na zasadach boksu Tomasza Adamka z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim.

Jak do walki z Życińskim podchodzi były mistrz świata w wagach półciężkiej i ciężkiej? - Bardzo mocno będę bił. To będą cztery rundy, nie chciał pięciu. Okej. W czterech i tak cię złapię. Dopadnę cię. Wspomnisz moje słowa - zapowiadał Tomasz Adamek w rozmowie z portalem MMA.pl.

Artur Szpilka wprost o walce Tomasza Adamka z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Uderzył w influencera

Na temat zbliżającego się wydarzenia wypowiedział się Artur Szpilka w rozmowie z Andrzejem Kostyrą. - Ja myślę, że bez problemu dla Tomka. To jest sportowiec z krwi i kości - zaczął Szpilka. - Nie chcę go obrażać w żaden sposób, ale widziałem, że "Don Kasjo" papierosy popala, to nie jest sportowiec - wypalił. - Co by o Tomku nie mówić, to jest sportowiec - podkreślił.

- Zdarzyło mu się napić, wszystko jest dla ludzi, ale jak trenuje, to trenuje. Nie porównujmy go z kalibrem mistrz świata. Uważam, że to bardzo łatwa walka dla Tomka. Mało rund, tam widzę szanse nie na wygranie, ale na zaprezentowanie się. Tomek też ma 47 lat i nogi zostają, ale mimo wszystko łatwa walka - podsumował 35-latek.

Dla Tomasza Adamka będzie to drugie starcie w federacji Fame MMA. W maju br. były mistrz świata organizacji IBF i IBO w wadze junior ciężkiej oraz WBC w wadze półciężkiej zadebiutował w tej organizacji. Jego rywalem był Patryk "Bandura" Bandurski. Pięściarz nie zawiódł i był zdecydowanie lepszy. Ostatecznie po jednogłośnej decyzji sędziów pokonał rywala.