17-letni milioner zerwał z dziewczyną. Teraz przemówił. "Przestańcie"

Przed kilkoma miesiącami do świata darta wkroczył prawdziwy fenomen. To Luke Littler. Na początku stycznia 16-letni wówczas Anglik został najmłodszym w historii finalistą darterskich mistrzostw świata. Na tym etapie rywalizacji uległ Luke'owi Humpshiresowi. - Ten sukces dał mi mnóstwo sławy i sprawił, że w moim życiu pojawiło się mnóstwo fanów. To z pewnością zmieniło moją codzienność - mówił w jednym z wywiadów.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe rozczarowanie Euro2024? "To nie był ten sam piłkarz, który czarował w lidze"

Od tego czasu jego kariera nabrała rozpędu. Wygrał m.in. darterską Premier League, a więc cykl turniejów dla światowej elity, czy Superbet Poland Darts Masters w Gliwicach. Ostatnio jednak radził sobie nieco gorzej i media uważają, że odkryły powód, dla którego tak się dzieje. W życiu Anglika doszło do poważnej zmiany.

Luke Littler przeżywa trudny czas. Zakończył związek. "To ja podjąłem decyzję"

Jak doniósł "The Sun" jeden z przyjaciół Littlera, zawodnik rozstał się z dziewczyną Eloise Milburn. Para spotykała się od zeszłego roku. O cztery lata starsza partnerka jeździła po świecie za Anglikiem i towarzyszyła mu w praktycznie każdym zawodach. Sposób funkcjonowania 17-latka, a także napięty grafik rzekomo wpłynęły na decyzję o rozstaniu. Ze względu na pracę Littler nie mógł w pełni poświęcać się związkowi.

- Rozstali się i wciąż to ich bardzo boli. Oczywiście Luke jest zdenerwowany całą sytuacją, ale oboje podjęli decyzję, że zostaną przyjaciółmi. Próbowali ratować związek, ale ze względu na napięty harmonogram występów, a także ciągłe podróże coraz trudniej było im spędzać wspólnie czas. Tylko rozstanie pozwoli im iść naprzód - donosił jeden z przyjaciół. Co więcej, zapewnił, że między Littlerem, a Milburn nie ma złej krwi i para rozstała się w zgodzie.

Kilka godzin później informację o zakończeniu związku potwierdził sam zainteresowany. Młody zawodnik darta wyjaśnił sytuację i poprosił kibiców, by dali spokój jego byłej dziewczynie. Jak się okazuje, spadł na nią hejt i internauci to właśnie ją obarczali winą za zerwanie.

"Niech wszyscy przestaną kierować hejt w Eliose. Mówicie, że to ona jest winna. A to ja podjąłem decyzję o rozstaniu. Niech wszyscy dadzą nam trochę czasu. Nie ma potrzeby, by do niej pisać i sprawiać jej przykrość" - pisał Anglik na InstaStory.

Luke Littler Screen z Instagram/Luke Littler

Ma zaledwie 17 lat, a już jest milionerem

Kolejne sukcesy Littlera nie tylko przekładają się na większą sławę, ale i coraz pokaźniejsze konto bankowe. Mimo że nie ukończył nawet 18 lat, to wielu ekspertów twierdzi, że już jest milionerem. Miał rzekomo zarobić około 400 tysięcy funtów w darcie, a do tego inkasuje fortunę za umowy sponsorskie.

- Zarobił to w zaledwie sześć miesięcy. Dzięki temu został najszybszym milionerem darta w historii i prawdopodobnie najszybszym milionerem w całym sporcie - mówił Dennis Priestley, legenda darta. Pod tym względem Littler jest porównywany do Mike'a Tysona, który w młodym wieku zaczął zdobywać pasy bokserskie i inkasować miliony.