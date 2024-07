Nitras natychmiast odpowiedział na krytyczne słowa Bońka. "Nie ma racji"

W minioną środę Zbigniew Boniek we wpisie na portalu X odniósł się do nowelizacji ustawy o sporcie, która przewiduje m.in. wprowadzenie kwot płci. Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras wielokrotnie powtarzał, że należy zwiększyć rolę kobiet w polskim sporcie. Nowelizacja zakłada zmiany, na mocy których w zarządach związków sportowych, które liczą od dwóch do pięciu członków, powinien zasiadać choć jeden przedstawiciel każdej z płci. A na tym organ nie zamierza poprzestawać. Chce, by w zarządach, które składają się z sześciu lub większej liczby osób, kobiety stanowiły minimum 30 proc. władz związków.

Sławomir Nitras odpowiedział Zbigniewowi Bońkowi. "Wyjaśniłem mu"

"Ale to będzie łatwe do obejścia i czy o to chodzi? Po co wprowadzać taki przepis? Związki powołają 6-7-osobowe Prezydia a Zarządy będą się zbierały raz na pół roku. O to chodzi Ministerstwu?" - pytał Boniek we wpisie. Jego słowa były szeroko komentowane przez internautów.

Teraz odpowiedział na nie Sławomir Nitras w Radiu Zet. - Pan Zbigniew Boniek zadzwonił do mnie po tym wpisie. Szkoda, że nie przed. Wyjaśniłem mu, że nie ma racji w tej sprawie. W ustawie wpisujemy zapis nie o zarządzie, tylko organach zarządzających, a i prezydium i zarząd są organem zarządzającym. I tu i tu będzie musiała być kwota minimalna kobiet - podkreślił szef resortu sportu i turystyki.

- Ja kocham Zbigniewa Bońka i jestem na nim wychowany. Jednak jak ktoś ma 60 parę lat, jest piłkarzem wychowanym w szatni piłkarskiej, to ja jestem w stanie zrozumieć tę wrażliwość. Zapytałbym Zbigniewa Bońka: niech pogada z żoną, córkami, co one na ten temat sądzą, zanim napisze coś czasami - dodał Nitras, zwracając uwagę, że wpis byłego prezesa PZPN-u nie był jednoznacznie krytyczny.

- To może być challenge dla mnie. Mam nadzieję, że uda mi się namówić Bońka do publicznego wsparcia tej inicjatywy. Podejmę próbę. Panie Zbigniewie, niech pan się zastanowi. Może Roberta Lewandowskiego uda się namówić - zastanawiał się minister. Podkreślał, że wprowadzenie kwot płci "nie jest przeciwko mężczyznom".

Nitras dodał, że w nowelizacji ustawy o sporcie będą też zapisy dotyczące walki z dyskryminacją, przemocą i molestowaniem, czy pomocy prawnej dla zawodniczek w ciąży i okresie po urodzeniu.