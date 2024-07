Niebywałe! Borek sam na sam z Najmanem. "Uspokajam, wszyscy żyją"

W sobotę 31 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się gala Fame MMA 22. Kibice freak-fightów z pewnością emocjonują się już pojedynkami Tomasza Adamka z "Don Kasjo" czy rewanżowym starciem "Ferrariego" z Kamilem Łaszczykiem. Wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami jeszcze jednej głośnej walki, która została spontanicznie ogłoszona w poniedziałek podczas pierwszej konferencji.

Zobacz wideo Maciej Sulęcki powiedział, co myśli o Najmanie. "Coś tam walczy"

Najman został piłkarzem. Borek tylko patrzył

Wszystko przez nieoczekiwaną wizytę Marcina Najmana! "Cesarz polskich freal-fightów" pojawił się na wydarzeniu Fame MMA. Od razu zaczął obrażać innych zawodników, a na koniec zwrócił się do Michała "Boxdela" Barona, z którym najprawdopodobniej zmierzy się na najbliższej gali. Sporty walki to jednak niejedyna płaszczyzna, na której w ostatnim czasie Najman czuje się świetnie.

Niedawno były pięściarz został także... dziennikarzem! Otworzył kanał "Oryginalne Zero", na którym wspólnie z Leszkiem Grzybem współprowadzi wywiady z różnymi gośćmi. W jednym z odcinków pojawił się piosenkarz Sławomir Zapała, natomiast we wtorek nagrana została rozmowa z Mateuszem Borkiem. Choć wywiad z popularnym komentatorem piłkarskim nie został jeszcze opublikowany, to wiemy już, co działo się tuż po nagraniach.

W mediach społecznościowych Marcin Najman udostępnił krótki filmik, na którym widać, jak panowie urządzili sobie konkurs rzutów karnych. W pewnym momencie do piłki podszedł sam współprowadzący "Oryginalnego Zera". Wziął rozbieg, po czym huknął w sufit, rozbijając jedną z lamp. Ta od razu runęła na beton. Podczas całego incydentu nie brakowało śmiechów.

"Dziś po nagraniu programu z Mateuszem Borkiem na kanale Oryginalne Zero odbył się konkurs rzutów karnych. Uspokajam, wszyscy żyją" - napisał żartobliwie Najman, którego relacje z Borkiem w ostatnim czasie znacząco się poprawiły. Kilka miesięcy temu były pięściarz zagościł w Kanale Sportowym. Teraz komentator TVP zrewanżował mu się wizytą w jego programie.