Wiadomo, kto zastąpi Kurzajewskiego na antenie TVP. Grubo

"Paryskie Igrzyska obejrzę wspólnie z Wami, ale już z innej perspektywy, choć równie mocno dopingując Naszych Sportowców" - ogłosił Maciej Kurzajewski we wpisie, w którym przekazał decyzję o odejściu z TVP po 30 latach pracy.

"Te trzy dekady były pełne niezapomnianych chwil, wyzwań i sukcesów, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Miałem wielki honor relacjonować największe wydarzenia sportowe: Igrzyska Olimpijskie, piłkarskie Mistrzostwa Świata, zawody Pucharu Świata" - dodał. Wiadomo już, kto zamiast niego będzie się tym zajmował.

TVP odkryła karty przez igrzyskami olimpijskimi. To oni będą zastępować Macieja Kurzajewskiego

We wtorek TVP zaprezentowała pary prowadzących studio olimpijskie. Będzie to sześć duetów, w dwóch z nich będzie dwoje dziennikarz, a w czterech prezenter oraz były sportowiec - w przypadku tych ostatnich są to znane nazwiska. I to właśnie oni będą mieli za zadanie wypełnić lukę po Kurzajewskim. Większość z prowadzących można było oglądać już podczas Euro 2024.

Pary prowadzące studio olimpijskie w TVP

Sylwia Dekiert i Krzysztof Ignaczak (były siatkarz)

Patryk Ganiek i Weronika Nowakowska (była biathlonistka)

Piotr Jagiełło i Monika Pyrek (była tyczkarka)

Mariusz Jankowski i Luiza Złotkowska (była panczenistka)

Paulina Chylewska i Jacek Kurowski

Maja Strzelczyk i Kacper Tomczyk

Oczywiście aby obsłużyć tak wielkie wydarzenie, potrzebna jest znacznie większa ekipa. Wielu dziennikarzy będzie pracować z warszawskiej siedziby stacji, natomiast część będzie relacjonować wydarzenia prosto z Paryża. Igrzyska olimpijskie rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia.

A czym w czasie igrzysk zajmie się Maciej Kurzajewski? Być może będzie przygotowywał się do nowego zawodowego wyzwania. Według nieoficjalnych informacji zostanie prowadzącym nowego programu w Polsacie, gdzie ma stworzyć duet ze swoją życiową partnerką Katarzyną Cichopek.