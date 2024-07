Miał zostać legendą, teraz trafi do więzienia na lata

Michael White to były już zawodnik snookera, który niegdyś był uznawany za wielki talent na Wyspach Brytyjskich. Kiedy w 2001 roku wbił breaka stupunktowego (dokładnie 105 pkt), został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa, gdyż zrobił to w wieku zaledwie dziewięciu lat i został najmłodszym zawodnikiem, który tego dokonał. Pięć lat później sięgnął po mistrzostwo świata juniorów, a tuż po tym wygrał pierwsze zawody rankigowe - Indian Open. Od tamtej pory jego kariera nie potoczyła się jednak tak, jak zapewne zakładał.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o rewelacji Euro. "Współczuję mu. Łatwo się wypalić"

Uznany snookerzysta skazany na trzy lata więzienia. "Nikt nie powinien cierpieć w milczeniu"

Dwa lata temu wrócił do zmagań po przerwie, która była spowodowana depresją oraz problemami alkoholowymi. - Dotarłem do etapu, w którym w grę wchodziło moje zdrowie i życie. Zdarzało się, że piłem cztery lub pięć dni z rzędu, od rana do wieczora. Teraz jednak czuję, że jestem silniejszy psychicznie - oznajmił niegdyś dla Metro.co.uk.

Wydawało się, że fatalny okres jest już za nim i będzie mógł skupić się na sporcie. Ale okazało się zupełnie inaczej. "Uznany snookerzysta skazany za napaść na partnerkę" - przekazał w piątek serwis BBC. Sąd ogłosił w czwartek, że 33-latek trafi do więzienia na trzy lata. "Michael White został słusznie skazany na karę więzienia po tym, jak wielokrotnie dopuszczał się napaści na swoją ofiarę. Walka z przemocą wobec kobiet jest dla nas priorytetem. Nikt nie powinien cierpieć w milczeniu" - wyjaśniła funkcjonariuszka Ellen Green. I zaznaczyła, że w wyniku ataków partnerka sportowca doznała licznych obrażeń.

Dodano, że wskutek tego czynu mężczyzna został na stałe usunięty ze wszystkich rankingów. Światowe Stowarzyszenie Zawodowego Bilarda i Snookera (WPBSA) poinformowało, że nie toleruje takich zachowań i wnikliwie monitoruje sprawę, by po jej zakończeniu zwołać specjalne zebranie zarządu. "Michael White ma prawo odwołać się od decyzji zarządu w ciągu 21 dni od jej podjęcia" - czytamy.

Skazany sportowiec nie będzie miał zatem już prawdopodobnie okazji, by awansować w rankingu. Jak dotąd jego najlepszym wynikiem było 15. miejsce, które zajmował w kwietniu 2016. Poza wygranym Indian Open ma też w dorobku triumf w Paul Hunter Classic w 2017 roku.