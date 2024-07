Nie tylko Lewandowski! Boniek ujawnił całą prawdę o Polsce. "Bezkarność"

"Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Piszę to z całą odpowiedzialnością, bo 'zdał' u mnie dwa egzaminy. O wszystkim dowiedziałam się w czasie przesłuchania jako świadek w tej obrzydliwej sprawie" - napisała dr Barbara Mrozińska w mediach społecznościowych, która zareagowała na aferę wokół prac dyplomowych Roberta Lewandowskiego. W 2007 roku polski napastnik rozpoczął studia w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie, gdzie 10 lat później obronił pracę licencjacką. Za to 2020 roku uzyskał tytuł magistra - te tytuły nie są kwestionowane.

Problem dotyczy osiągnięć naukowych Lewandowskiego uzyskanych na prywatnej uczelni w Łodzi. Tam piłkarz Barcelony 24 marca 2018 roku uzyskał tytuł magistra na kierunku "Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych". Całą sprawę, którą przed laty zaczął badać Onet, opisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Pojawiają się tam wątki m.in. Zbigniewa D., od którego Anna Lewandowska miała odbierać "teczki". W lipcu 2021 roku gdańska prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie handlu podrabianymi dyplomami. Główny podejrzany - Zbigniew. D - przyznał się do winy. Teraz afera wróciła po cytowanym wpisie dr Mrozińskiej.

Na incydent z wykształceniem Roberta Lewandowskiego błyskawicznie zareagował Zbigniew Boniek. "Myślę, że nie tylko Robert Lewandowski kupił sobie wykształcenie. Lista sportowców może być długa. Po co to robią? Dobre pytanie." - napisał były prezes PZPN na portalu X. Kilka godzin później pojawił się na kanale Prawda Futbolu, gdzie w rozmowie z Romanem Kołtoniem szczegółowo wypowiedział się nt. całego zamieszania.

- Poważnie. Ja tego w ogóle nie rozumiem! Robert jest tak bogatym człowiekiem, że powinien już kupić całą uczelnię. Razem z rektorem. Jakby kupił uczelnię razem z rektorem, to spokojnie mógłby robić sobie tytuł magistra - wypalił na sam początek Boniek.

- Jeżeli to jest prawda, to ja tego kompletnie nie rozumiem - dodał, po czym zaznaczył, że według jego informacji Lewandowski to nie jedyny przypadek sportowca kupującego naukowe tytuły. - To jest fenomen, który był bardzo powszechnie stosowany wśród polskich sportowców. I wielu z nich tak robiło matury i inne tytuły, bo było przyzwolenie. Umówmy się, jak byłeś po "dobrej stronie mocy" przez osiem lat, to mogłeś robić wszystko. Fundusze, Spółki Skarbu Państwa. O tym nikt nigdy nic nie mówi. Natomiast dzisiaj zaczynają pewne rzeczy wychodzić - powiedział tajemniczo Zbigniew Boniek.

Następnie wiceprezes UEFA tłumaczył, że "to niemożliwe, żeby Lewandowski za jego kadencji w PZPN jeździł na jakieś sesje do Łodzi i robił tytuł". Zwłaszcza w świecie dzisiejszych mediów, gdzie szybko piłkarz byłyby nagrany przez innych studentów. Po co sportowcy kupują wykształcenie? - Bezkarność. Jest możliwość, można to zrobić. Ambicja, chęć pokazania się? To jest takie nasze, "polskie" - odpowiedział Boniek, który w następnej części rozmowy skupił się na własnej ścieżce edukacji. Na koniec opowiedział śmieszną anegdotę o piłkarzu, któremu proponowano uzyskanie tytułu magistra. Problem w tym, że kadrowicz.. nie miał matury!