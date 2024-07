Paweł Fajdek najlepszy w Paryżu! Ca za seria! Brawo, brawo

Na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które odbyły się na początku czerwca Paweł Fajdek zajął 6. miejsce. Rzucił wtedy na odległość 77,5 metrów. Zwycięzcą zawodów został wtedy Wojciech Nowicki z wynikiem 80,95 metrów. Za nim znaleźli się Bence Halasz i Mychajło Kochan. Obaj również z wynikiem powyżej 80 metrów.

Paweł Fajdek lepszy od uczestników mistrzostw Europy. Wygrał w Diamentowej Lidze

Polski olimpijczyk przyznał wtedy, że nie ma jeszcze siły, żeby rzucać na tę samą odległość. - Nie miałem na razie siły na to, żeby żyć, a co dopiero iść na trening i rzucać dziewięciokilogramowym młotem. Muszę do tego wrócić i wtedy to się automatycznie przełoży na dalsze rzuty. Jestem przekonany, że w przyszłym tygodniu będę rzucał po 80 metrów na treningu. Trzeba tylko naprawić czucie - zapowiadał po mistrzostwach Europy. I przyznał, że celuje w medal olimpijski.

W niedzielę 7 lipca odbywa się mityng Diamentowej Ligi w Paryżu. Dla wielu polskich olimpijczyków to jedna z ostatnich okazji przed igrzyskami olimpijskimi, żeby sprawdzić się w rywalizacji z najlepszymi. Zawody zaczęły się od młociarzy. W konkursie wystartowało sześciu zawodników. Trzech z nich zdobyło medal na ostatnich mistrzostwach Europy.

Od wszystkich lepszy okazał się Paweł Fajdek. Młociarz wygrał z wynikiem 77,13 metrów. Tym samym zanotował zdecydowanie najlepszy wynik w całej stawce. Drugi Wojciech Nowicki rzucił na odległość 75,17 metrów, a trzeci Mychajło Kochan był o równo dwa metry gorszy od Fajdka.

"Paweł Fajdek po 13 miesiącach bez wygranej w zawodach wygrywa w 4. kolejnym starcie. Za każdym razem drugi jest Wojciech Nowicki, który we wcześniejszych 14 wspólnych startach był lepszy od Fajdka" - zwraca uwagę na Twitterze profil Athletic News.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczynają się 26 lipca. Kwalifikacje młociarzy zaplanowano na 2 sierpnia. 4 sierpnia odbędzie się finał ich rywalizacji. Na ostatnich igrzyskach olimpijskich obaj reprezentanci Polski w tej dyscyplinie - Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki - zdobyli medale. Fajdek rzucił na odległość 81,53 metrów i zajął trzecie miejsce. Nowicki był o prawie metr lepszy i został mistrzem olimpijskim.