Były szef TVP Sport wraca do pracy! "Potwierdzam transfer"

- Zostałem odwołany z dnia na dzień. Wezwano mnie do pana prezesa Mateusza Matyszkowicza i usłyszałem, cytuję: "Muszę cię odwołać". Zapytałem, jaki jest powód mojego odwołania? (...) Usłyszałem tylko, że chodzi o politykę i komuś nacisnąłem na odcisk. Widocznie byłem zbyt mało sterowalny - tak Szkolnikowski skomentował w grudniu zwolnienie z TVP Sport. Tym samym stracił stanowisko po ponad sześciu latach, kiedy zastąpił Włodzimierza Szaranowicza. Jego następcą został za to Krzysztof Zieliński.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon zawodnikiem BOGDANKI LUK Lublin! "Trzeba działać"

Marek Szkolnikowski wraca do pracy. "Potwierdzam transfer do nowej drużyny"

Od początku sierpnia ubiegłego roku Szkolnikowski nie znalazł nowego miejsca pracy - aż do teraz. "Do drużyny InPost dołącza Marek Szkolnikowski - ekspert rynku medialnego i marketingu sportowego z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w branży! Dziennikarz sportowy oraz wieloletni dyrektor TVP Sport, który doskonale zna nowoczesny marketing" - poinformowano w komunikacie na platformie Linkedin. Szkolnikowski został właśnie nowym dyrektorem ds. sponsoringu sportowego. Jego zadaniem będzie

Bardzo szybko sam zainteresowany zabrał głos. "Potwierdzam transfer do nowej drużyny. Z marką InPost łączą nas globalne ambicje i miłość do sportu. Reprezentacja Polski w piłce nożnej i kontrakt z PZPN, Newcastle czy Tour de France to nasze kluczowe partnerstwa, a to tylko początek. Postaram się dowieźć wszystko na czas" - oznajmił.

Przyjęcie propozycji przez Szkolnikowskiego to spore zaskoczenie, gdyż niedawno sam twierdził, że nie spieszy mu się do powrotu do mediów. "Pracuję cały czas, ale biznes lubi ciszę, powrotu do mediów nie przewiduję" - napisał tydzień temu pod jednym ze wpisów dotyczących Euro 2024.

Szkolnikowski poza pracą w TVP miał okazję w przeszłości pełnić rolę wiceprzewodniczącego Komitetu Sportowego Eurowizji oraz być negocjatorem praw sportowych. Na dodatek jest absolwentem studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. "Znajomość języków oraz doświadczenie wyniesione ze współpracy z największymi globalnymi podmiotami w ekosystemie sportowym to gwarancja realizacji postawionych celów, oraz ambicji grupy InPost" - podsumowano w komunikacie.

Wszystko wskazuje na to, że podmiot przedłuży niebawem z PZPN kontrakt, wedle którego będzie płacił federacji kosmiczne pieniądze. "To jedna z największych umów sponsorskich w historii" - skwitował Tomasz Włodarczyk.