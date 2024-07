30 lat i koniec. Znany komentator przechodzi z TVP do innej stacji

Jacek Jońca z Telewizją Polską związany był od 1993 r. Komentował na jej antenach mecze piłki nożnej. Zajmował się także tenisem ziemnym i stołowym. Okazuje się, że jego przygoda z TVP dobiegła końca. - 20 maja 2024 Telewizja Polska rozwiązała umowę o pracę z Jackiem Jońcą - przekazał portalowi Wirtualne Media dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Wilfredo Leon zawodnikiem BOGDANKI LUK Lublin! "Trzeba działać"

Jacek Jońca poza TVP. Już znalazł nowe miejsce. Skomentuje Wimbledon

Wiadomość wydaje się zaskakująca w świetle tego, co o Jońcy nie tak dawno mówił były dyrektor stacji Marek Szkolnikowski. W wywiadzie dla Weszło nazwał go człowiekiem "nie do ruszenia" i "zasiedziałym w związkach zawodowych". Obaj panowie ostro się wzajemnie atakowali. Jońca sugerował, że Szkolnikowski wysoką pozycję zawdzięcza tylko dobrym relacjom z ówczesnym prezesem TVP Jackiem Kurskim, na co jego przełożony stwierdził, że "Jacek Jońca jest miernym komentatorem". Koniec współpracy nastąpił jednak już po wymianie władz w TVP.

Komentator nie pozostawał bez pracy specjalnie długo. Jak ustaliły Wirtualne Media, Jońca obecnie współpracuje z telewizją Polsat, gdzie można będzie go usłyszeć przy okazji meczów Wimbledonu. Jego nazwisko pojawiło się na liście komentatorów wyznaczonych do tego turnieju w komunikacie Polsatu Sport. Poza Jońcą możemy na niej znaleźć także Tomasza Tomaszewskiego, Dawida Olejniczaka, Marcina Murasa, Krzysztofa Wani, Filipa Gawęckiego, Radosława Spiaka, Michała Krogulca, Macieja Łuczaka i Adama Romańskiego.

Jacek Jońca pracował już przy wielkich imprezach sportowych m.in. podczas Euro 2012, Copa America czy mistrzostw świata w piłce nożnej w 2006, 2014 i 2018 r. Komentował też mecze tenisa podczas igrzysk olimpijskich w Tokio.