Tragedia podczas meczu. 17-latek upadł na boisko i zmarł

W niedzielę doszło do meczu w rywalizacji drużynowej: Zhang Zhijie (Chiny) - Kazumi Kawano (Japonia). Było to starcie w ramach mistrzostw Azji w kategorii juniorów. Odbywały się one w mieście Yogyakarta w Indonezji. W trakcie spotkania doszło do wielkiej tragedii.

Wielka tragedia na meczu badmintona

Zhang Zhijie szykował się do odbioru serwisu Japończyka. Nagle Chińczyk upadł na boisko i miał drgawki. Po upadku podbiegł do niego mężczyzna (prawdopodobnie trener), a po chwili wbiegli ratownicy. Zaczęli go ratować, a po dwóch minutach opuścił boisko na noszach. Zawodnik został przewieziony do szpitala. Tam lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Na razie nie ustalono jeszcze przyczyn śmieci 17-latka. Przed następnymi spotkaniami mistrzostw Azji juniorów jego pamięć uczczono minutą ciszy. Zawodnicy modlili się też za jego duszę. Członkowie chińskiej drużyny mieli założone czarne opaski na ramionach.

- Jesteśmy głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią Zhanga Zhijie i składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie. Zhang Zhijie kochał badmintona i był wybitnym sportowcem krajowej młodzieżowej drużyny badmintonów - napisała Chińska Federacja Badmintona.

Indyjska badmintonistka -Pusarla Venkata Sindhu nazwała jego śmierć "absolutnie łamiącą serce". - Składam rodzinie zmarłego najszczersze kondolencje w tym druzgocącym czasie. Świat stracił dziś niezwykły talent - napisała srebrna medalistka igrzysk olimpijskich w Rio w 2016 roku.