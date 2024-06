Kompromitacja Rosjan. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Dramat

BRICS jest to międzynarodowa organizacja, do której należą m.in.: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. To od pierwszych liter tych państw języku angielskim wzięła się nazwa BRICS. - Na BRICS Games pojawili się przedstawiciele z wszystkich tych krajów. Według strony organizatora w zawodach w Kazaniu bierze udział 4751 sportowców z około 90 państw. Najwięcej sportowców - ponad 1000 - jest oczywiście z Rosji oraz Białorusi, czyli dwóch państw, które w zasadzie nie biorą udziału w igrzyskach olimpijskich. W Paryżu będą miały łącznie 25 przedstawicieli - pisał Sport.pl. W sumie rywalizowali przedstawiciele aż 34 krajów. Z zaproszenia na igrzyska zrezygnowali m.in. zawodnicy Serbii, Kuby, Chin i Iranu.

Rosjanie na swoich igrzyskach zdobywają mnóstwo medali. W tym momencie mają już 262 medale i aż 131 złotych. Drudzy w tej klasyfikacji - Białorusini zdobyli 106 medali (19 złotych), a trzeci Chińczycy - 38 medali.

Rosjanie mają się jednak czego wstydzić. Doszło bowiem do kuriozalnej sytuacji. Okazało się bowiem, że są bowiem konkurencje, w których wystartował zaledwie jeden zawodnik! Tak było w rywalizacji mężczyzn w pływaniu artystycznym.

"Igrzyska BRICS odbywające się w Kazaniu, są rosyjską odpowiedzią na te w Paryżu. Na podium Alexander Maltsev, musiał sobie poradzić z samotnością na podium, ale i w rywalizacji, ponieważ był jedynym zawodnikiem" - napisał na Twitterze Tomasz Sikora, srebrny medalista olimpijski w biathlonie z Turynu.

To jednak nie koniec. W pływaniu artystycznym w rywalizacji podwójnej w stawce znalazły się tylko trzy pary, a wśród kobiet na starcie stanęły tylko dwie zawodniczki (obie Rosjanki).

Rosyjskie igrzyska zakończą się 23 czerwca.

Prawdziwe igrzyska olimpijskie odbędą się w Paryżu. Potrwają one w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. Na igrzyskach olimpijskich będzie 14 sportowców z Rosji oraz 11 z Białorusi.