Najman nie miał litości! Tak odpowiedział Adamkowi

Podczas gali Fame MMA 21 gliwiciej PreZero Arenie, Tomasz Adamek udanie zadebiutował we freak fightach. W swoim pierwszym pojedynku pewnie pokonał Patryka "Bandurę" Bandurskiego jednogłośną decyzją sędziów. W niedzielę, 19 maja, dzień po wygranej walce chciał wrócić do Stanów Zjednoczonych lotem z Warszawy, ale tak się jednak nie stało. Pięściarz został wyproszony z pokładu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski tak długo rozdawał autografy, że później stało się to...

- Starsza kobieta z Nowego Jorku, siedziała obok mnie, być może mnie nie rozpoznała, a miałem podbite prawe oko. Powiedziała szefowej pokładu, że ona się obawia lecieć, żebym ja nie wszczął awantury. A myśmy żartowali z Gusem [Gus Curren, trener Adamka - przyp. red.], śmiejemy się. I nagle zostałem wyproszony z samolotu. I wtedy zacząłem się kłócić. "Co ja zrobiłem?!", "Jest pan pod wpływem alkoholu". No ale to ja za sterami samolotu nie siedzę, no głupia sytuacja, ale no było, musiałem zostać na drugi dzień w Polsce - tłumaczył się Adamek w rozmowie z kanałem Sport Mach.

Marcin Najman wykorzystał aferę z udziałem Tomasza Adamka i zaczął się nabijać z niego w sieci. Szybko jednak został sprowadzony na ziemię przez pięściarza, który odpowiedział mu w rozmowie z kanałem Sport Mach. - To nie jest sportowiec, to po pierwsze - bo nikt się nie przewraca po iluś tam sekundach. Jak masz serce, to walczysz do końca i to nie jest sportowiec, a klauni są w cyrku - powiedział Adamek.

Najman odpowiada Tomaszowi Adamkowi

Najman usłyszał wypowiedź Adamka i nie pozostał mu dłużny. "Cesarz" polskich freak fightów użył mocnych słów. - Twierdzisz, że sprzedała cię staruszka, dlatego wyleciałeś na pysk z samolotu, że cię nie rozpoznała, miałeś podbite oko i byłeś wypity. A może właśnie cię rozpoznała i pamięta, że w Stanach, ty pijaczyno byłeś skazany za jazdę pod wpływem. Może się właśnie tego obawiała, że jesteś na***any i będziesz k****a stery przejmował od pilotów. Zacząłeś pyskować, więc cię wzięli, wy***ali. Prosta sprawa - powiedział Najman na filmie opublikowanym w swoich mediach społecznościowych.

- Nie kozacz, bo się zasłaniasz tym boksem, z youtuberami walczysz k***a, a się boksem zasłaniasz. Załóż małe rękawice, wyjdź do walki w MMA i zobaczymy, jaki będziesz kozak. (...) - Nigdy w MMA nie będziesz nic umiał, bo ja widziałem, jak ty się zabierałeś za kopanie u Łukasza Jarosza, to dzięki Bogu sobie nogi nie połamałeś. Ja to wszystko znam Adamek, jesteś cienki, jak dupa węża - dodał.