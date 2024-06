Nie żyje były reprezentant Polski. Miał tylko 31 lat

Smutne wieści dotarły do nas z Poznania. Nie żyje Mateusz Strzelczyk. To były wioślarz, reprezentant Polski, który odnosił sukcesy na arenie międzynarodowej. W ostatnich latach zajął się crossfitem i fitnessem. Na jednym z treningów źle się poczuł i stracił przytomność. Jego życia nie udało się uratować. Dziennikarze sportowy-poznan.pl poinformowali, co było przyczyną śmierci.

3 Screen z Facebook/Mateusz St Otwórz galerię Na Gazeta.pl