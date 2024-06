To koniec. Legenda polskiej piłki straciła mandat w europarlamencie

Ostatnie miesiące upłynęły w Polsce pod znakiem wyborów. Najpierw w październiku odbyły się wybory parlamentarne, później w kwietniu wybieraliśmy przedstawicieli do samorządów lokalnych, aż w końcu w niedzielę 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wybory do PE. Tomasz Frankowski bez reelekcji, Jagna Marczułajtis-Walczak z mandatem

Podobnie jak przy okazji poprzednich wyborów, na listach wyborczych można było znaleźć sporo nazwisk związanych ze sportem. W województwie podlaskim o reelekcję do Parlamentu Europejskiego starał się były piłkarz Tomasz Frankowski. Legendzie Jagiellonii nie udało się jednak ponownie dostać do parlamentu. Uzyskał 88 tys. 190 głosów i musiał uznać wyższość kolegi z Koalicji Obywatelskiej - Jacka Protasa.

Po dostaniu się w październiku na kolejną kadencję do Sejmu, na udział w wyborach do europejskiej instytucji zdecydowała się Jagna Marczułajtis-Walczak. Była snowboardzistka startowała z trzeciej pozycji na liście KO w okręgu nr 10 (woj. małopolskie i świętkorzyskie) i zdobyła 58 tys. 550 głosów. To zapewniło jej mandat do PE.

"Wygraliśmy wspólnie mandat Posła do Parlamentu Europejskiego! To dla mnie zaszczyt i zobowiązanie! Nie zawiodę Was! Cieszę się bardzo! Dziękuję za wszystkie spływające gratulacje!!!" - napisała na Instagramie. Sukces wyborczy oznacza, że nie będzie dłużej zasiadała w ławach sejmowych.

Znacznie gorzej poszło innej przedstawicielce sportów zimowych - byłej alpejce Małgorzacie Tlałce-Długosz. Ona również startowała w okręgu numer 10, tyle że z list Prawa i Sprawiedliwości. 61-latka uzyskała zaledwie 1611 głosów, co nie daje jej angażu w Brukseli.