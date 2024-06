Schreiber nie wytrzymała i nagle wyszła. Co z walką na Clout MMA 5? [WIDEO]

Jeszcze nie tak dawno Marianna Schreiber dementowała zamiar występowania we freak-fightach. Pod koniec zeszłego roku zmieniła zdanie i zadebiutowała. W grudniowej walce pokonała Monikę Laskowską. W marcu miała powrócić do oktagonu i zmierzyć się z Małgorzatą "Gochą Magical" Zwierzyńską. Do pojedynku jednak nie doszło, gdyż Zwierzyńska została zatrzymana przez policję na terenie Atlas Areny.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Konflikt na linii Marianna Schreiber - Lexy Chaplin

Kolejna walka Marianny Schreiber na Clout MMA została zaplanowana 8 czerwca. Ważenie przed galą odbyło się 7 czerwca. Podczas wydarzenia nie zabrakło emocji. W pewnym momencie Schreiber słownie zaatakowała Lexy Chaplin.

- Od kiedy jestem tutaj w federacji, jestem poniżana przez Lexy. Za każdym razem, kiedy są konferencje prasowe, przy każdej gali, nie jest jeden na jednego, tylko pięciu na jedną i za każdym razem uczestniczy w tym pani włodarz. (...) Nie mogę pozwolić na kłamstwa, że nie chciałam wyjść z nią do walki, dlatego chcę powiedzieć otwarcie, że tak jak wtedy czekałam, żeby wyjść z tobą do walki, tak dzisiaj czekam i mówię przy wszystkich, że jutro chcę zawalczyć najpierw z Lexy, a potem z Wiktorią Jaroniewską - wypaliła.

Współwłaścicielka organizacji Clout MMA wydawała się nie przejmować jej wypowiedzią. - Bardzo mi przykro, ale niestety nie ty dyktujesz, kiedy, gdzie i kto tutaj walczy - odparła Lexy Chaplin.

Sceny podczas ważenia. Marianna Schreiber opuściła halę

Potem Schreiber nie wytrzymała i uciekła z hali. Następnie udzieliła wywiadu Aleksandrze Florczak, w którym oznajmiła że nie zawalczy na sobotniej gali. W nocy z piątku na sobotę zmieniła jednak decyzję i za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdziła swoją obecność. - Wyjdę do walki z Wiktorią Jaroniewską, ponieważ dałam słowo nie tylko widzom, ale i federacji a poza tym podpisałam kontakt, który mnie także do tego zobowiązuje - napisała na portalu X. - PS nie stać mnie na płacenie kar za nieodbycie walki - to też fakt - dodała w oświadczeniu.

Gala Clout MMA 5 odbędzie się w sobotę, 8 czerwca 2024 roku w katowickim Spodku. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20:00.