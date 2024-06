Nie żyje jeden z najbogatszych Polaków. Wspólnik Lewandowskiego, zarobił miliony w Katarze

Jerzy Krzanowski wspólnie z bratem Adamem założyli w latach 90. firmę Nowy Styl, która zajmowała się produkcją prostych modeli krzeseł. Początki nie były łatwe, gdyż produkty musieli rozwozić własnym polonezem. Niedługo później ich firma zaczęła się rozrastać, aż stała się światową potęgą. Przez wiele lat Jerzy i Adam Krzanowscy znajdowali się na liście 100 najbogatszych Polaków. Według Forbesa ich majątek w 2021 roku szacowany był na 1 mld 213 mln zł, co dawało im 57. miejsce na liście.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski trenuje przed Euro 2024

Nie żyje Jerzy Krzanowski. Miał 54 lata i był wspólnikiem Roberta Lewandowskiego

Krzanowski wyszedł z domu w Krościenku Wyżnym (woj. podkarpackie) w czwartek i jego kontakt z rodziną się urwał. Bardzo szybko (około godz. 14) zarządzono poszukiwania, a działania otrzymały najwyższą, pierwszą kategorię, co oznacza uzasadnione przypuszczenie, że osobie grozi niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia. Podjęli się tego policjanci, strażacy, a ponadto GOPR.

Po kilku godzinach poszukiwania zostały zakończone, a ciało mężczyzny odnaleziono kilkaset metrów od domu. "Około godz. 1 ratownicy odnaleźli ciało mężczyzny. Potwierdzono, że nieżyjący to zaginiony 54-latek. Decyzją prokuratora, ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych" - przekazała Komenda Policji w Krośnie dla TVN 24.

Podkomisarz Paweł Burzyński dodał, że poszukiwania były trudne, gdyż przebiegały głównie na terenie leśnym. - Odbywały się w większości po terenie leśnym, silnie zakrzewionym, a także zarośniętym wysoką trawą z uwagi na to, że miejsce zaginięcia sąsiaduje z nieczynnym już lotniskiem - wyjaśnił. - Nie są znane przyczyny ani okoliczności tragedii. To wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora - tłumaczył w rozmowie z "Faktem".

Mało kto wie, ale Krzanowski miał sporo wspólnego z Robertem Lewandowskim, gdyż obaj panowie razem z Jackiem Trybuchowskim założyli w 2021 roku restaurację Nine's na terenie Browarów Warszawskich. "Pełni pasji do tego co robią i pozytywnej energii, którą chcą przenosić na atmosferę wg zasady Fair Play. Ich marzeniem było stworzenie prawdziwie unikalnego miejsca, gdzie sport łączy się z wyjątkową kuchnią i niepowtarzalną atmosferą" - brzmi opis właścicieli na stronie lokalu.

Firma Krzanowskiego jest potęgą. Obsługiwała mundial w Katarze, teraz czas na Euro 2024

Firma Krzanowskich Nowy Styl realizowała nawet zamówienia na m.in. siedziska stadionów mistrzostw świata w 2022 roku. Łącznie na katarskich obiektach zamontowano ponad 350 tys. krzeseł tej marki. - Niezmiernie cieszy nas fakt, że udało nam się zdominować pod tym względem tegoroczny mundial - mówił dwa lata temu Dyrektor Zarządzający Jakub Rachfalik.

Portal Sport Marketing podał ostatnio, że firma dostarczyła również ponad 40 tys. eko-krzesełek na stadion Eintrachtu Frankfurt, który będzie gościł spotkania Euro 2024. - Wyzwanie realizacji na rzecz stadionu we Frankfurcie było o tyle większe, że oprócz podstawowego składnika - czyli poliamidu, krzesełka stadionowe wzbogacone są w czynniki uniepalniające oraz niwelujące wpływ promieni UV. To już kolejna realizacja marki Forum by Nowy Styl, w której ekologiczne rozwiązania mające na celu obniżenie śladu węglowego stanowią podstawę projektu - oznajmił Rachfalik.