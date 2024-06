Ekspertka zabrała głos ws. Anny Lewandowskiej

Po przenosinach do Hiszpanii Anna Lewandowska zaczęła chodzić na lekcję bachaty, która jest niezwykle zmysłowym tańcem, wywodzącym się z Karaibów. - Jak wiecie moi drodzy, bachata to jest moja nowa pasja. Teraz już nie tylko pasja, ale również pewien projekt biznesowy [...] Mogę też już powiedzieć, że będę chciała rozwijać ten projekt bachaty nie tylko w Polsce. W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca - mówiła w zeszłym roku Anna Lewandowska w programie "Dzień Dobry TVN".

Instruktorka bachaty oceniła umiejętności taneczne Anny Lewandowskiej

Żona Roberta Lewandowskiego chętnie dzieli się z fanami postępami w mediach społecznościowych. Ostatnio instruktorka bachaty, Wanda Grabowska, oceniła jej umiejętności taneczne w rozmowie z portalem Plotek.pl. W wywiadzie nie tylko chwaliła technikę Lewandowskiej, lecz również jej zaangażowanie. W pewnym momencie ujawniła, co zawdzięcza 35-latce.

- Ania tańczy krótko, jest sportowcem, więc widać po niej ten zapał, to zaangażowanie, pięknie promuje ten styl w Polsce, zawdzięczamy jej boom na bachatę.(...) Jest przepiękną kobietą, jest wysportowana, ma fantastyczne przygotowanie do tańca. No i ma przede wszystkim cudownych instruktorów, bo pracuje z najlepszymi światowymi nauczycielami. Idzie w dobrą stronę. Ja widzę dużą dynamikę, taki charakter, taką osobowość w tym tańcu i tę radość, którą ona ma - podkreśliła instruktorka bachaty.

Wzrost popularności tego tańca w Polsce sprawił, że instruktorka nie ma już czasu na pracę w szkole. - Często nie wiem, w co mam włożyć ręce, prowadzę zajęcia od rana do wieczora. Nawet osoby początkujące, zainspirowane Anią, przychodzą na privy. Nie prowadzę już zajęć w szkole, bo zwyczajnie nie starcza mi na to już czasu - dodała.

Instruktorka tańca o krytyce Lewandowskiej

Na koniec odniosła się do zarzutów, że dystans, który dzieli Lewandowską i jej partnerów w tańcu jest zbyt mały. - Jeżeli patrzymy na ten taniec z boku i ktoś go nigdy nie doświadczył faktycznie, może to być takie zadziwiające, ta bliskość. W naszej kulturze w Polsce nie mamy takiej historii, takich zmysłowych tańców, dlatego też myślę, że to może nas szokować. Ale w krajach ciepłych, gdzie jest dużo słońca, ludzie tańczą na ulicach, to jest normalne. Myślę, że powinniśmy troszeczkę otworzyć serca, otworzyć głowę, może spróbować i wtedy przekonać się, jakie to jest uczucie - podsumowała instruktorka bachaty.