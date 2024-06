Pewne jest, że Rosjan zabraknie na igrzyskach olimpijskich w sportach drużynowych. Są zawieszeni w międzynarodowych federacjach, nie mogą grać na mistrzostwach świata czy Europy. W sportach indywidualnych muszą spełnić konkretne warunki narzucone przez MKOl, do których rosyjskie związki odnoszą się dość krytycznie. Brak rywalizacji z Europą czy resztą świata jest dla rosyjskiego sportu jednym z problemów. Źle wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sport amatorski, a przynajmniej tak twierdzą tamtejsze władze.

Putin mówi o "nieuzasadnionej komercjalizacji kultury fizycznej"

Według rosyjskiego rządu i Władimira Putina nie wszyscy Rosjanie mogą pozwolić sobie na regularne uprawianie sportu rekreacyjnie, na poziomie amatorskim. Głównie dlatego, że stał się on zbyt drogi dla przeciętnych i uboższych obywateli. Podkreślano rosnące ceny sprzętu sportowego i karnetów. Rodzice mają problem z regularnym opłacaniem zajęć dla dzieci.

Zdaniem Putina głównym odpowiedzialnym za kłopoty społeczeństwa z regularną aktywnością fizyczną są korporacje, które podbijają ceny i próbują wyciągnąć od ludzi jak najwięcej pieniędzy.

- Jesteśmy świadkami nieuzasadnionej komercjalizacji kultury fizycznej i sportu masowego. To właśnie się dzieje, wyciąganie pieniędzy od rosyjskich rodzin… Na to trzeba zwrócić uwagę, w tym na to, jak działa ustawa o sporcie - powiedział Putin podczas spotkania z rosyjskim rządem, cytowany przez Cargrad TV*.

Według Putina rząd musi podjąć konkretne działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej w społeczeństwie. Zdaniem źródła prezydent Rosji miał postulować o "maksymalne finansowanie sportu przez państwo, by był on bezpłatny dla ludzi". Apelował też o większe wsparcie dla organizacji i związków sportowych w kraju.

Niewykluczone, że zwiększenie aktywności fizycznej u najbiedniejszych Rosjan ma też cel propagandowy. Do połowy lipca trwa pobór do rosyjskiego wojska dla mężczyzn w wieku 18-30 lat. Zgodnie z dekretem Putina do armii zostanie powołanych 150 tys. osób. Mają one wziąć w letniej ofensywie i spróbować zająć Charków. Według analizy Instytutu Gospodarek Wschodzących Banku Finlandii do Armii z początku 2024 r. do rosyjskiej armii powoływani są głównie mężczyźni zarabiający minimalną pensję lub poniżej oraz mieszkający w azjatyckiej części Rosji.

* - Cargrad TV o propagandowy, nacjonalistyczny kanał telewizyjny, którego redakcja opowiada się za maksymalną eskalacją działań wojennych przeciwko Ukrainie. Stacja miała opłacać działalność prawicowych polityków we Włoszech i Francji, m.in. Matteo Salviniego i Marine Le Pen. Część z nich miała dostawać pieniądze za przepychanie prorosyjskich ustaw. Redakcja Cargrad TV miała na celu rozbijanie i osłabianie Unii Europejskiej, co ujawnili ludzie związany z rosyjskim przedsiębiorcą, Michaiłem Chodorkowskim.